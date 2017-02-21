В Югре реализуются меры, направленные на улучшение качества жизни лиц с инвалидностью

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На очередном заседании окружного правительства утвержден график подготовки докладов в связи с реализуемой Конвенцией о правах инвалидов. Каждый из таких докладов охватит одну из сторон повседневной жизни лиц с ограниченными возможностями.
«Доклады необходимо завершить до 1 марта 2018 года. Речь идет о выполнении в том числе и международных обязательств нашей страны. Тот аналитический материал, который будет подготовлен, должен быть использован и стать еще одним руслом для формирования и продвижения решений по улучшению качества жизни лиц с инвалидностью», - подчеркнула губернатор автономного округа Наталья Комарова.
Подготовка сводной информации и направление обобщенного доклада в Минтруд Российской Федерации возложена на департамент социального развития Югры.