В Югре реализуются меры, направленные на улучшение качества жизни лиц с инвалидностью

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В Югре реализуются меры, направленные на улучшение качества жизни лиц с инвалидностью

На очередном заседании окружного правительства утвержден график подготовки докладов в связи с реализуемой Конвенцией о правах инвалидов. Каждый из таких докладов охватит одну из сторон повседневной жизни лиц с ограниченными возможностями.

«Доклады необходимо завершить до 1 марта 2018 года. Речь идет о выполнении в том числе и международных обязательств нашей страны. Тот аналитический материал, который будет подготовлен, должен быть использован и стать еще одним руслом для формирования и продвижения решений по улучшению качества жизни лиц с инвалидностью», - подчеркнула губернатор автономного округа Наталья Комарова.

Подготовка сводной информации и направление обобщенного доклада в Минтруд Российской Федерации возложена на департамент социального развития Югры. 

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