Югорчан приглашают к обсуждению проекта плана по реализации проекта «Югра многовековая»

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В 2018 году исполнится 825 лет с момента присоединения югорских княжеств к древнерусскому государству. По поручению губернатора автономного округа Натальи Комаровой к юбилейной дате в округе разрабатывается план мероприятий по реализации проекта «Югра многовековая».
В состав рабочей группы вошли представители научной сферы, архивариусы, общественные деятели и сотрудники государственных учреждений автономного округа. Эксперты приглашают югорчан обсудить проект плана по реализации проекта «Югра многовековая», внести свои предложения и дополнения.
Общественное обсуждение продлится до 10 февраля. План размещен на сайте Стратегии 2030. http://ugra2030.admhmao.ru/control/currents/144/#item=34273