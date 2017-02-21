Югорчан приглашают к обсуждению проекта плана по реализации проекта «Югра многовековая»

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Югорчан приглашают к обсуждению проекта плана по реализации проекта «Югра многовековая»

В 2018 году исполнится 825 лет с момента присоединения югорских княжеств к древнерусскому государству. По поручению губернатора автономного округа Натальи Комаровой к юбилейной дате в округе разрабатывается план мероприятий по реализации проекта «Югра многовековая».

В состав рабочей группы вошли представители научной сферы, архивариусы, общественные деятели и сотрудники государственных учреждений автономного округа. Эксперты приглашают югорчан обсудить проект плана по реализации проекта «Югра многовековая», внести свои предложения и дополнения.

Общественное обсуждение продлится до 10 февраля.  План размещен на сайте Стратегии 2030. http://ugra2030.admhmao.ru/control/currents/144/#item=34273

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