В Югре объявлен детский видеоконкурс стихов и прозы обско-угорских поэтов «На родной земле»

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В Югре объявлен детский видеоконкурс стихов и прозы обско-угорских поэтов «На родной земле»

В Югре объявлен прием заявок на детский видеоконкурс чтения стихов и прозы обско-угорских поэтов и писателей «На родной земле» на хантыйском и мансийском языках. Он посвящен 60-летию окружной газеты «Ханты ясанг» и Дню родного языка.

Заявки на участие и работы необходимо предоставить до 13 февраля в редакцию газеты: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 31, каб. 501; или по электронной почте e-mail: vakh-n@mail.rugazeta@khanty-yasang.ru.  (форма прилагается), телефон: 33-24-02, 33-23-09.

При определении победителя жюри будет учитывать лучшее выразительное чтение стихов.  

Видеоконкурс организован с целью нравственного и патриотического воспитания детей, популяризации хантыйского, мансийского языков через художественное слово и для привлечения подрастающего поколения из числа коренных малочисленных народов, проживающих в автономном округе, развития у детей навыков выразительного чтения художественных произведений.

Заявки участников направляются в специальной форме, включающей ФИО автора или творческого коллектива (при условии работы нескольких авторов), возраст, номер школы, адрес проживания; ФИО руководителя организации, должность, тел., факс.

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Гл. редактор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. гл. редактора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
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