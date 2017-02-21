В Югре объявлен прием заявок на соискание премии имени И.Н. Шесталова

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Департамент общественных и внешних связей Югры объявил о приеме заявок на соискание премии правительства автономного округа имени Ивана (Ювана) Николаевича Шесталова.
Югорская премия присуждается за вклад в сохранение и развитие родных языков, традиционных видов деятельности, культуры коренных малочисленных народов Севера.
Выдвижение на соискание премии осуществляют органы государственной власти Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, юридические лица любых организационно-правовых форм собственности, осуществляющие свою деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа.
Заявки с пометкой «Премия Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры им. И.Н.Шесталова» необходимо направить в окружной департамент общественных и внешних связей только в электронном виде (лично на CD-диске или на USB-флеш-накопителе, или на адрес электронной почты SolovievaOV@admhmao.ru).
Контактное лицо: Соловьева Ольга Викторовна, консультант отдела обеспечения международных и межрегиональных мероприятий, тел. (3467) 318-189.
Прием заявок осуществляется до 1 марта 2017 года.
Подробная информация об условиях выдвижения на соискание премии размещена на сайте Департамента общественных и внешних связей Югры.