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1. Поддержка в сфере защиты исконной среды обитания, сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера (информацию об условиях и порядке предоставления мер поддержки в указанной сфере можно получить в Департаменте природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, юридический и фактический адрес: 628012, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Дунина-Горкавича, д. 1, телефон приемной 8 (3467) 32-79-56, адрес сайта: http://ugrales.ru, e-mail: ugrales@admhmao.ru).
1.1. Предоставление субсидии на добычу пушнины, боровой дичи, мяса диких животных.
1.2. Предоставление субсидий на обустройство земельных участков территорий традиционного природопользования, территорий (акваторий), предназначенных для пользования объектами животного мира, водными биологическими ресурсами.
1.3. Предоставление компенсации части затрат на приобретение материально-технических средств.
1.4. Предоставление компенсации части затрат на приобретение северных оленей.
1.5. Предоставление единовременной финансовой помощи молодым специалистам из числа коренных малочисленных народов, работающим в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, на обустройство быта.
1.6. Предоставление компенсации расходов на оплату обучения правилам безопасного обращения с оружием и проезда к месту нахождения организации, имеющей право проводить подготовку лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием.
1.7. Предоставление субсидии на развитие северного оленеводства.
1.8. Предоставлении субсидии на вылов и реализацию пищевой рыбы, на производство и реализацию пищевой рыбы, на производство и реализацию искусственно выращенной пищевой рыбы, производство и реализацию пищевой рыбной продукции.
1.9. Предоставление субсидии на заготовку продукции дикоросов.
1.10. Предоставление субсидии на реализацию проектов по заготовке и переработке дикоросов.
1.11. Предоставление грантов в форме субсидий из бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (на конкурсной основе) на развитие внутреннего, въездного, в том числе этнографического туризма.
2. Поддержка в сфере социальной защиты (информацию об условиях и порядке предоставления мер поддержки в указанной сфере можно получить в Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, юридический адрес: 628011, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 5, фактический адрес: 628011, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 14А, телефон приемной 8 (3467)32-94-03; 8 (3467)35-01-67; 8 (3467) 32-13-65; 8 (3467)32-93-15, адрес сайта: http://www.depsr.admhmao.ru/, e-mail: Socprotect@admhmao.ru).
2.1. Выплата единовременного пособия при рождении ребенка (детей) лицам из числа коренных малочисленных народов Севера.
2.2. Оказание материальной (финансовой) помощи малообеспеченным гражданам (семьям).
2.3. Выделение субвенции органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в этнической среде.
2.4. Организация отдыха и оздоровление детей (в том числе детей коренных малочисленных народов Севера).
2.5. Чествование трудовых династий, старейшин и юбиляров.
3. Поддержка в жилищной сфере (информацию об условиях и порядке предоставления мер поддержки в указанной сфере можно получить в Департаменте строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, юридический и фактический адрес: 628007, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск,
ул. Мира, д. 18, телефон приемной 8 (3467) 30-03-76, адрес сайта: http://www.ds.admhmao.ru, e-mail: ds@admhmao.ru).
3.1. Предоставление субсидии на строительство или приобретение жилого помещения (смотреть постановление Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 3 ноября 2016 года
№ 437-п «О внесении изменений в постановление Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года
№ 408-п «О государственной программе ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»).
3.2. Предоставление социальной выплаты (доплаты) из бюджета автономного округа к накоплениям граждан (семьям) по накопительному вкладу на счетах, открытых в банке в целях приобретения (строительства) жилого помещения.
4. Поддержка в сфере труда и занятости (информацию об условиях и порядке предоставления мер поддержки в указанной сфере можно получить в Департаменте труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, юридический и фактический адрес: 628012, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д. 12, телефон приемной
8 (3467) 33-16-09, адрес сайта: http://www.deptrud.admhmao.ru, e-mail: zanhmd@wsmail.ru).
4.1. Предоставление единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства.
4.2. Предоставление единовременной финансовой помощи на подготовку документов при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства.
4.3. Предоставление компенсации расходов работодателя по оплате труда работников из числа коренных малочисленных народов Севера
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы и временно трудоустроенных на организованные работодателем рабочие места.
5. Поддержка в сфере образования (информацию об условиях и порядке предоставления мер поддержки в указанной сфере можно получить в Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, юридический и фактический адрес: 628012, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова д. 12, телефон приемной 8 (3467) 32-20-96,
e-mail: info@doinhmao.ru, адрес сайта: http://www.doinhmao.ru).
5.1. Предоставление дополнительных гарантий и мер государственной поддержки малообеспеченным гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера, обучающимся в образовательных организациях профессионального и высшего образования, проживающим на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
5.1.1. Компенсация оплаты обучения или оплата обучения.
5.1.2. Иные меры государственной поддержки (дополнительное ежемесячное пособие, компенсация расходов за проживание в общежитии на договорной основе, пособие на питание, единовременное пособие на приобретение одежды и обуви первого и выпускного курсов образовательных организаций, ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, компенсация расходов по проезду на каникулы от места обучения до места жительства и обратно один раз в течение учебного года).
6. Поддержка в сфере культуры (информацию об условиях и порядке предоставления мер поддержки в указанной сфере можно получить в Департаменте культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, юридический и фактический адрес: 628012, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск,
ул. Мира, д. 14 а, телефон приемной 8 (3467) 32-15-57, e-mail: cultura-UGRA@admhmao.ru).
6.1. Предоставление грантов в форме субсидий из бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (на конкурсной основе) на возмещение части затрат для реализации проектов, способствующих сохранению, развитию, популяризации фольклора, традиций, языка, народных художественных промыслов коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
7. Поддержка в сфере массовых коммуникаций и средств массовой информации (информацию об условиях и порядке предоставления мер поддержки в указанной сфере можно получить в Департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, юридический и фактический адрес: 628011, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск (Дом журналиста), ул. Комсомольская, д. 31, телефон приемной 8 (3467) 33-22-55, e-mail: dos@admhmao.ru, официальный сайт: www.depos.admhmao.ru).
7.1. Предоставление субсидии организациям, издающим (выпускающим) средства массовой информации на языках коренным малочисленных народов, учредителями (соучредителями которых являются органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
7.2. Предоставление субсидии редакциям средств массовой информации, издаваемых (выпускаемых) на языках коренных малочисленных народов, учредителями (соучредителями) которых не являются органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры или органы местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
7.3. Предоставление государственной поддержки (на конкурсной основе) социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.