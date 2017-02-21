Состоится презентация книги С.П. Кононовой «Рот мувемн восум…» («На родной земле…»)

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21 февраля 2017 г. в 15:00 в рамках празднования Международного дня родного языка, 60-летия газеты «Ханты ясанг» и 100-летнего юбилея первого редактора газеты «Ленин пант хуват» в окружной столице в Государственной библиотеке Югры состоится презентация книги Светланы Павловны Кононовой (Молдановой) «Рот мувемн восум…» («На родной земле…»). Издание посвящено Году Детства в Югре и памятной дате 60-летию Светланы Павловны Кононовой (Молдановой).
В книгу «Рот мувемн восум…» («На родной земле…») вошли: рассказ, стихи С.П. Кононовой, её авторские переводы произведений хантыйских, мансийских писателей Еремея Айпина, Анны Коньковой и других авторов. Сборник адресован широкому кругу читателей, т.к. вышел на двух языках: хантыйском и русском.
Светлана Павловна Кононова (Молданова) (9.06.1956 г. – 7.07.2002 г.), родилась в д. Ванзеват Берёзовского (ныне Белоярского) района, преподаватель Ханты-Мансийского педагогического колледжа, Ханты-Мансийского филиала Нижневартовского пединститута, исследователь-методист, научный сотрудник Ханты-Мансийской лаборатории, создатель учебно-методической литературы по родным языкам и литературе народов Севера, автор словарей, внештатный сотрудник газеты «Ханты ясанг», переводчик художественных произведений с русского на хантыйский язык.
В рамках презентации состоятся следующие мероприятия:
1. Выставка детских рисунков.
2. Выставка книг на родных языках.
3. Экспозиция по творчеству С.П. Кононовой: газеты, учебные издания, рукописи и т.д.
4. Подведение итогов творческого детского видеоконкурса на лучшее выразительное чтение стихов и прозы обско-угорских поэтов и писателей на хантыйском и мансийском языках «На родной земле».
Презентация состоится по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 2. Государственная библиотека Югры.