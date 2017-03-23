Геннадий Райшев: «Путешествия Гулливера»

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Геннадий Райшев: «Путешествия Гулливера»

9 февраля в 17.00 в Государственном художественном музее состоится открытие выставки иллюстраций Геннадия Райшева, созданных по мотивам романа Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера».

В 2017 году создателю Гулливера – Джонатану Свифту исполняется 350 лет. Самым знаменитым детищем англо-ирландского писателя, философа, поэта остается роман «Путешествия Гулливера», из сатирической тетралогии превратившийся в любимую взрослыми и детьми фантастическую историю.

Выставка, реализуемая в рамках проекта «Диалоги», – это своеобразная беседа Райшева и Свифта, художника и писателя. Желание проиллюстрировать Свифта у художника возникло давно, а знаменательное событие стало реальным поводом для создания выставки. В памяти восстановлены переживания, полученные еще в детстве, заново прочитан и по-художнически осмыслен роман.

«Свифт нам подарил удивительное художественное восприятие этого мира, он останется классиком навсегда». Экспозиция, состоящая из 20 графических композиций, сюжетов, пропущенных через опыт художника, представит «личного» Гулливера, а читателю-зрителю даст возможность «постижения человеческой натуры и многоплановости мира через контраст», предложенный Свифтом и продолженный Райшевым.

Выставка адресована широкому кругу – внимательным и вдумчивым  любителям книжного слова и графики. 

Выставка продолжит работу до 2 апреля 2017 года

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