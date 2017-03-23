Объявлен сбор предложений в «Народную программу: КОРЕННЫЕ – 2021»

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23-25 марта 2017 года в г. Салехард состоится Форум коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, в рамках которого пройдет VIII Съезд коренных малочисленных народов.
В связи с этим начался сбор предложений в «Народную программу: КОРЕННЫЕ – 2021», которая будет представлена на Форуме, станет основой для рекомендаций Съезда и будет передана Президенту Российской Федерации.
Предложения для формирования стратегического документа «Народная программа: КОРЕННЫЕ–2021» будут приниматься до 1 марта 2017 года. Их необходимо направлять в адрес Ассоциации КМНСС и ДВ РФ raipon@raipon.info.