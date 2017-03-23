Конкурс профессионального мастерства среди оленеводов пройдет в Югре

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Конкурс профессионального мастерства среди оленеводов пройдет в Югре
Фото Надежды РагимовойФото Надежды Рагимовой
Фото Надежды Рагимовой

С 3 по 6 марта в Ханты-Мансийске вновь пройдет конкурс профессионального мастерства среди оленеводов на кубок губернатора Югры. Сегодня в правительстве округа состоялось заседание организационного комитета мероприятия.  

«Эта новая ступень действительно важна – вместе с конкурсом будет развиваться экономика у коренных народов, туризм, будут решаться социальные вопросы. Немаловажным является и популяризация профессии, привлечение молодежи», - отметил директор департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа Евгений Платонов.

По словам заместителя начальника управления агропромышленного комплекса, использования рыбных ресурсов депприродресурсов Югры Алексея Силина, заезд участников запланирован на 3 марта, на следующий день состоится теоретическая часть конкурса, а самая зрелищная часть соревнований – 5 марта.

«Проверка теоретических знаний пройдет в здании Экспоцентра. Участникам будет предложено 3 варианта тестовых заданий, в том числе в переводе на родные языки. Каждый тест будет включать в себя 20 вопросов, касающихся основ анатомии, физиологии, основных болезней и зоогигиены северных оленей, а также методов их содержания и разведения. На решение теста каждому участнику будет отведено 40 минут», - отметил Алексей Силин.

Местом проведения практической части конкурса и временным стойбищем станет площадка за КРК «Арена-Югра». Как показала практика, это удобно как для участников, так и для гостей. В рамках спортивного многоборья будут оцениваться: гонки на рысь, гонки на лыжах, метание тынзяна на хорей и тройной национальный прыжок. На сегодняшний день уже сформирован состав трех судейских групп.

Участник, набравший наибольшее количество баллов по итогам всех этапов конкурса, станет победителем и получит снегоход.

Нужно отметить, что параллельно в Югре пройдут еще три масштабных мероприятия: юбилейный XV Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня», II Всероссийская зимняя Спартакиада инвалидов 2017 года и традиционный праздник «Обряд приношения Луне «Тылащ-Пори».

«Дата и время проведения конкурса профмастерства среди оленеводов определены удачно. Ожидается приезд порядка 300 гостей, которые смогут оценить качество организации мероприятия и донесут информацию до всех, кто интересуется туризмом, историей, жизнью коренных малочисленных народов Севера. Большую форму популярности и представить себе сложно. Поэтому на нас накладывается дополнительная ответственность по проведению данного конкурса», - резюмировал Евгений Платонов.

Фото Надежды РагимовойФото Надежды Рагимовой
Фото Надежды Рагимовой
Фото Надежды РагимовойФото Надежды Рагимовой
Фото Надежды Рагимовой

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