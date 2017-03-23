В Югре обсудили меры противодействия кибератакам на детей

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Департамент общественных и внешних связей Югры провел круглый стол «Детские суициды: помощь родителям».
В конце января предприниматель из Ханты-Мансийска Ирина Мельман обнаружила в интернете информацию о том, что подросток из Нягани оказалась втянута в известную игру, кураторы которой ведут игроков к запрограммированному суициду. До трагического финиша оставалось 2 дня. На след этого подростка вышли ребята из православной молодежной организации Ханты-Мансийской епархии. Они обратились за помощью в Югорский университет, сотрудники которого и разместили просьбу о помощи в интернете. «Двое суток я пыталась помочь подростку, - рассказала Ирина. – Звонила в разные службы. В результате оперативно сработали специалисты федерального телефона доверия и в центре «Открытый регион». Ребенка удалось спасти».
Как пояснила главный врач Ханты-Мансийской клинической психоневрологической больницы Яна Качальская, такие ситуации угрожают детям и подросткам, у которых возникает негативный жизненный фон – напряженные отношения с родителями или между родителями, конфликтная ситуация в школе с педагогами или сверстниками, безответная любовь. «Самое эффективное решение обычно находится в семье, - считает она. – Важно, чтобы родители не потеряли доверия к себе». Яна Качальская также обратила внимание, что порой педагоги безответственно активизируют интерес школьников к соцсетям.
Начальник отдела воспитания и дополнительного образования детей департамента образования и молодежной политики Югры Наталья Романова согласилась, что сотрудники образовательных учреждений должны быть более осмотрительны в использовании интернет-ресурсов в учебном процессе. Она предложила задействовать волонтеров в противодействии кибератакам на детей. По ее информации, принято решение о создании в образовательных организациях Югры кибердружин для выполнения аналогичных задач. Ее поддержал председатель комиссии по вопросам науки, образования и молодежной политики Общественной палаты Югры Александр Семенов. На ближайшем заседании Общественной палаты будет рассмотрен вопрос участия в этом органов студенческого самоуправления югорских вузов. Александр Семенов также предложил обратиться в правоохранительные органы, Роскомнадзор, ЮНИИТ по блокировке негатива в сети Интернет.
Председатель отдела социального служения и благотворительности Ханты-Мансийской епархии иерей Леонид Бартков рассказал, что православная молодежь Югры уже имеет опыт спасения подростков, оказавшихся втянутыми в пагубные игры. По его мнению, эти опасные явления свидетельствуют о низком уровне нравственности в обществе. «Работать надо, в первую очередь, со взрослыми, с семьей, - отметил отец Леонид. – Необходимо продолжить внедрение в школах предмета по основам религиозной культуры и курса «Истоки», которые формируют в детях нравственные начала, понимание ценности жизни. Хотелось бы в этом находить больше понимания со стороны образовательных структур, педагогической общественности».
Советник по спецпроектам центра «Открытый регион» Андрей Рябов обратился к присутствовавшим журналистам, призвав их более ответственно подходить к подготовке материалов на такие темы. Его поддержали другие участники круглого стола: СМИ не должны в погоне за популярностью подогревать интерес аудитории к «запретному плоду», а наоборот, вести просветительскую работу.
В завершение все участники круглого стола выразили благодарность Ирине Мельман, православным волонтерам и сотрудникам «Открытого региона» за активную гражданскую позицию, в результате чего удалось спасти жизнь подростка.