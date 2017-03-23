Поступили новые предложения от югорчан в план по реализации проекта «Югра многовековая»

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Югорчанам предложено принять активное участие в обсуждениях плана мероприятий по реализации проекта «Югра многовековая» и наряду с экспертами внести свои предложения и дополнения. На сегодняшний день на сайт общественных обсуждений «Стратегия 2030» от жителей Югры поступило несколько интересных предложений.
Например, югорчанин Алексей Черенков выступил с инициативой включить в план проведение бесплатных открытых публичных лекций в различных муниципалитетах региона. Автор идеи также предлагает публиковать видеозаписи лекций на специально созданном канале в сети Интернет. «Аудитория - люди в возрасте от 14 лет и старше (нижний порог обусловлен исключительно интересом людей, он может быть чуть ниже или выше). Лекторы - ученые, краеведы, общественные деятели, изучающие историю Югры и способные о ней интересно и увлекательно рассказать», - говорится в сообщении.
Не менее интересное предложение поступило от югорчанки Елены Лавринчук, которая является лауреатом конкурса молодежных проектов Югры в номинации «Наследие Югры» в 2016 году. Она не только одобрила идею по проведению конкурса на создание памятника, посвященного истории Югры, но и предложила свои творческие работы - серию бронзовых скульптур «Духи Защитники из Югорской Тайги» для участия в этом конкурсе. По словам автора скульптур, основная цель проекта - инкультурация древнего искусства севера Западной Сибири в современное искусство и просвещение, популяризация культурного наследия Югры.
Напомним, что общественное обсуждение продлится до 10 февраля.