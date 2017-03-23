В столице Югры открылся визовый центр Венгрии

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Туристические горизонты югорчан расширяются. Для удобства жителей округа в Ханты-Мансийске начал работать визовый центр Венгрии. Его оснащение позволяет оформить биометрическую визу в страны Шенгена, и теперь югорчанам не обязательно ехать для этого в Екатеринбург.
Для официального оформления деятельности центра в столицу Югры прибыла делегация, в составе которой генеральный директор Венгерского туроператора «Robinson Tours» Георгий Якоч, руководитель департамента визового сервиса «Pony Express» в Москве Елена Лебедева, директор Екатеринбургского филиала венгерского туроператора «Robinson Tours» Юлия Дедюхина.
«Венгрия - самая дружественная в Европе страна по отношению к России. Мы хотим, чтобы с Югрой, которая к Венгрии ближе всего, получили новое развитие старые связи. Чтобы югорчане снова начали посещать наши курорты и города, - отметил Георгий Якоч. – У нас очень хорошая гастрономия и, конечно, термальные источники, которые доступны для лечения круглый год».
Кроме того, можно посетить Будапешт, который считается одним из самых красивых городов Европы и мира. Популярны среди туристов молодежные фестивали, спортивные мероприятия международного уровня, которые регулярно проходят в стране, в том числе, «Формула – 1».
Руководитель департамента визового сервиса «Pony Express» в Москве Елена Лебедева отметила, что сегодня в России находится 61 биометрический офис, в котором можно получить визу в Венгрию. «Это самая большая сеть, мы планируем расширяться в дальнейшем, чтобы наши услуги были доступны для всех россиян», - подчеркнула она.
По ее мнению, офис в Ханты-Мансийске имеет большой потенциал для венгерского направления. В окрестностях югорской столицы находится много небольших городов и поселков, жители которых также смогут обратиться за визой в этот офис.
В свою очередь начальник управления туризма окружного департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Инна Арканова отметила, что Югра тоже может быть привлекательна для венгров. «Мы приглашаем венгерских партнеров, туроператоров и просто жителей принять участие в наших традиционных праздниках: Дне оленевода, Вороньем Дне, финно-угорских фестивалях, соревнованиях по этноспорту и многом другом. Также мы надеемся на расширение совместных образовательных, студенческих программ. Югра может представить линейку тур продуктов, которые заинтересуют венгерских партнеров», - уверена Инна Арканова.
По ее мнению, открытие визового центра в столице Югры – еще один фактор объединения финно-угорских народов.