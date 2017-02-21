17 февраля 2017 года состоится литературный вечер «Я воспеваю родной язык!»

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17 февраля 2017 года состоится литературный вечер «Я воспеваю родной язык!»

17 февраля 2017 года в 17:30 в преддверие празднования Международного дня родного языка в городе Ханты-Мансийске в офисе Общественной организации «Спасение Югры» по адресу: ул. Безноскова д. 2А состоится литературный вечер «Я воспеваю родной язык!». Дети и студенты прочтут стихи на родных (хантыйском мансийском и ненецком) языках.

Организаторами проведения мероприятия выступили: Общественная организация «Спасение Югры», Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос».

Общественная организация «Спасение Югры» – одна из первых образованных общественных организаций коренных малочисленных народов Севера в Российской Федерации. Основные задачи организации – консолидация коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, защита среды обитания, сохранение этнической самобытности, уклада жизни, культуры народов ханты, манси, лесных ненцев, проживающих в автономном округе, обеспечение системы защиты (правовой, социальной, экономической) малочисленных народов Севера, установление самоуправления, обеспечивающего самостоятельное определение приоритетов своего развития, осуществление взаимодействия с Правительством округа, муниципальными органами власти, укрепление связей в финно-угорском мире.

Наша земля богата не только лесами, нефтью, природными ископаемыми, но и главным достоянием Севера – людьми. В Югре проживают разные народы, представители более 120 национальностей.

Мы с благодарностью относимся к людям старшего поколения, которые сохранили для нас с вами обско-угорские языки и традиционную культуру северных этносов.

Важно, чтобы художественное слово, стихотворение, рассказ, сказка на долгие годы оставались в мыслях и сердцах участников вечера. Пусть от прочитанных произведений день станет светлее и добрее!

Ждём Вас по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Безноскова д. 2 А.

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