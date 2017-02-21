«Ты талантлив! Пой!»

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«Ты талантлив! Пой!»

«Ты талантлив! Пой!» - первый окружной вокальный телевизионный конкурс. Проводится при поддержке телеканала «Югра» и Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Цель проекта:

- трансляция возможностей для творческой реализации талантливых детей и подростков в Югре.

Задачи проекта:

- выявить талантливых ребят из разных муниципальных образований;

- создать с ними цикл программ «Ты талантлив! Пой!» на телеканале Югра;

-  дать возможность реализовать свой потенциал на телевизионной сценичной площадке и получить новый сценический опыт;

-  снять профессиональные клипы с победителями проекта с дальнейшей ротацией на телеканале «Югра».

Принять участие в конкурсе могут творческие коллективы и отдельные исполнители в возрасте от 3 до 18 лет.

Первый этап.

На первом этапе проводится открытый телевизионный кастинг. Участники проекта присылают свои заявки и песни. Записать песню можно на зеркальный фотоаппарат, мобильный телефон (приветствуется хорошее качество). Заявки принимаются от солистов, дуэтов, трио, квартетов, квинтетов и т.д. Один участник или коллектив может заявить на конкурс только одну песню в собственном исполнении. На конкурс принимаются песни, выполненные в любых музыкальных жанрах и направлениях. По итогам кастинга, лучшие исполнители песен, отобранные профессиональным и компетентным жюри, проходят во второй этап.

В заявке указать: ФИО, возраст, город, контактный телефон, музыкальный жанр и направление, небольшое эссе о себе. 

Видеоматериал (песню), заявку и лист согласования на участие в проекте «Ты талантлив! Пой!» присылать на электоральный адрес: talant@ugra-tv.ru

Заявки принимаются до 31 марта 2017 года.

Второй этап.

На втором этапе исполнители песен, прошедшие кастинг, станут героями цикла программ «Ты талантлив! Пой». По итогам этих программ профессиональное и компетентное жюри выберет лучших для участия в финальном этапе – гала концерте.

Запуск программ: сентябрь-октябрь 2017.

Третий этап (финальный)

Завершится проект гала-концертом, который состоится в городе Ханты-Мансийске. Прошедшие в финал конкурсанты получат новое индивидуальное задание. Ребятам предстоит возможность попробовать свои силы в новом для себя жанре и направлении.

Участники заключительного этапа исполнят песни исключительно отечественных композиторов. С этими песнями они выступят в гала-концерте. Студия со зрителями и компетентным жюри выберет из финалистов победителей проекта в трёх категориях - до 7 лет, до 13, до 18. Победители получат сертификаты на съёмку клипа и дальнейшую его ротацию на телеканале «Югра». Также предусмотрены призы в различных номинациях -  «Самый артистичный», «Самый креативный» и т.д.

Гала-концерт: декабрь 2017.

На протяжении всего конкурса телезрители могут активно поддерживать понравившихся участников, голосуя за них в социальных сетях и на индивидуальных страницах исполнителей на сайте телеканала «Югра». Друзья, соседи, одноклассники, мамы, папы, бабушки и дедушки могут записать слова поддержки в адрес конкурсантов и прислать их в редакцию проекта.

Электронный адрес редакции проекта: talant@ugra-tv.ru

Контакты: +73467393852, +79519813127, +79090323949

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Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

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Гл. редактор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. гл. редактора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

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