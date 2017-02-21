Фронтальный диктант в Музее Природы и Человека.

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21 февраля 2017 года в Югре пройдет образовательная акция «Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском и ненецком языках». Организатором проведения фронтального диктанта выступил Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок при поддержке окружных департаментов образования и молодежной политики, культуры, общественных и внешних связей, муниципальных органов в сфере образования, общественных объединений коренных малочисленных народов Севера Югры.
Музей Природы и Человека зарегистрирован в качестве официальной площадки для проведения образовательной акции «Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском и ненецком языках – 2017».
21 февраля с 12:00 до 13:00 в музее в рамках акции все желающие смогут проверить свои знания по родному языку. Ведущими диктанта станут сотрудники Музея Природы и Человека Молданов Тимофей Алексеевич – диктант на хантыйском языке и Федий Анастасия Георгиевна – диктант на мансийском языке.
С порядком проведения Фронтального диктанта можно ознакомиться на сайте Обско-угорского института прикладных исследований и разработок: https://www.ouipiir.ru/
Приглашаем всех желающих присоединится к акции!
Место проведения акции:
г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 11, Музей Природы и Человека
Телефон для справок: 8 (3467) 32-92-03; 32-12-82