Состоялось первое заседание Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при Главе Нефтеюганского района

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17 февраля 2017 года в Нефтеюганске прошло первое заседание Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при Главе Нефтеюганского района. В нем приняли участие представители Департамента внутренней политики Югры, руководители органов местного самоуправления Нефтеюганского района, представители сферы образования, культуры коренных малочисленных народов Севера, жители территорий традиционного природопользования.
Глава Нефтеюганского района, председатель Совета Галина Лапковская, открывая заседание, отметила: «Это новый совещательный орган, который создан постановлением администрации в ноябре 2016 года. В Совете представлены активисты поселений, те, кто ведут традиционный образ жизни, занимаются сохранением родной культуры, знают о потребностях и нуждах земляков». По словам Галины Лапковской, коренные народы и ранее были представлены в коллегиальных органах местного самоуправления.
Поддержке коренных малочисленных народов Севера в Нефтеюганском районе уделяется пристальное внимание. В районе действует программа «Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2014-2020 годы». Глава района отметила, что, реализуя свои мероприятия, муниципалитет тесно взаимодействует с Департаментом внутренней политики округа, Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики, а также с предприятиями недропользователями. В результате совместной работы обеспечена положительная динамика развития коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Нефтеюганского района. Одним из основных показателей является стабильный рост численности коренного населения. К примеру, если в 2005 г. в районе проживало 393 человека, то в настоящее время – 542 человека.
Галина Лапковская надеется, что создание нового Совета позволит вывести на более высокий уровень взаимодействия органов местного самоуправления и представителей малочисленных народов по решению вопросов социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера: «Совет должен сыграть большую роль в сохранении языка народов ханты и манси, кроме того, важно сделать много в сфере экологии. 2017 год объявлен Президентом России Годом экологии – это важнейшая тема с точки зрения развития коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни, ей должно быть уделено пристальное внимание. Мы рассчитываем, что представители малочисленных народов примут самое активное участие в работе Совета, внесут предложения, направленные на улучшение качества жизни наших жителей».
Заместитель директора Департамента внутренней политики Югры, начальник Управления национальной политики Сергей Тимошков в своем выступлении обозначил цели, задачи и приоритеты государственной национальной политики в отношении коренных малочисленных народов Севера. По его словам, в Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года основными вопросами, требующими особого внимания государственных и муниципальных органов, по-прежнему являются: сохранение и развитие культур и языков народов Российской Федерации, укрепление их духовной общности; обеспечение прав коренных малочисленных народов и национальных меньшинств.
Сергей Николаевич также отметил, что задача обеспечения развития коренных малочисленных народов Севера в автономном округе имеет постоянное назначение. Это находит отражение в структуре органов власти, нормативно-правовых актах и государственных программах Югры.
В прошлом году при Правительстве округа были созданы два крупных коллегиальных совещательных органа: Совет представителей коренных малочисленных народов Севера при Правительстве автономного округа и Межведомственная комиссия по развитию коренных малочисленных народов Севера. Совет – это основной совещательный орган, который рассматривает все вопросы, связанные с жизнедеятельностью коренных народов, с эффективностью реализации государственных программ. А Межведомственная комиссия объединяет представителей органов власти, которые реализуют мероприятия, это основной координирующий орган.
В новых правовых условиях в стране формируются иные подходы, ключевая роль отводится Советам представителей КМНС при главах муниципальных районов и аналогичным Советам при высших исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации.
Во время заседания участники Совета избрали кандидатуру для включения в Совет при Правительстве автономного округа от Нефтеюганского района – это заведующая школьным этнографическим музеем сп. Лемпино, представитель народа ханты Елена Максимовна Кротова.
Председатель комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района Ольга Воронова на заседании Совета рассказала об итогах реализации мероприятий программы «Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» за период 2014-2016 годы. По её словам, этнообразующими, этносохраняющими видами традиционной хозяйственной деятельности для малочисленных народов района являются рыболовство, охота, сбор дикоросов, традиционные промыслы и ремесла, в том числе изготовление национальной одежды, утвари, орудий лова и т.п. Оленеводство на территории района утрачено. Результатами целенаправленной политики органов местного самоуправления в отношении коренных народов является рост численности населения из числа малочисленных народов и повышение заинтересованности коренных народов в ведении традиционного образа жизни.
Директор Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района Надежда Котова рассказала об организации и ведении учёта детей из числа коренных народов Севера в Нефтеюганском районе, об их обучении, сохранении родного языка и культуры. По её словам, на территории Нефтеюганского района зарегистрировано 174 ребенка из числа коренных народов, из них 39 детей проживает в юртах (24 ребенка – дошкольного возраста, 15 – школьного). Дети обучаются в очной форме в общеобразовательных учреждениях Сургутского района.
Следует отметить, заседания Совета при Правительстве округа планируется проводить в режиме видеоконференцсвязи, поэтому члены Советов при главах муниципальных районов имеют возможность присутствовать на них. Следующее заседание Совета при главе Нефтеюганского района запланировано на ноябрь 2017 года.
Надежда Рагимова