Культурная программа «Финно-угорского транзита» впервые приедет в Венгрию

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С 27 марта по 1 апреля в Будапеште состоятся мероприятия музыкально-выставочной программы Финно-угорский транзит" в Венгрии. Этнокультурные встречи пройдут в Российском центре науки и культуры в Будапеште и учебных заведениях города.
Венгрию ожидает открытие выставки работ известного фотографа из Республики Марий Эл Дениса Речкина "Четыре марийских года".
Артистка национального ансамбля танца "Сыра' Сэв" Екатерина Салиндер и руководитель ансамбля селькупской песни "Мачит коймы" Людмила Дибикова представят ненецкие и селькупские музыкальные композиции.
Фольклорный ансамбль "Алан" из Республики Марий Эл исполнит марийские песни, танцы и инструментальные наигрыши.
В рамках мероприятий пройдут экскурсии по выставочным экспозициям, состоятся творческие встречи для студентов и школьников Будапешта с показами видеоматериалов Ямало-Ненецкого автономного округа и фильма "Мари. Будни и праздники", созданного съёмочной группой Финно-угорского культурного центра Российской Федерации.
Отметим, что музыкально-выставочная программа "Финно-угорский транзит" впервые проводится в Венгрии. В её основу лёг долгосрочный проект Финно-угорского культурного центра России – Международный фестиваль искусств и народного творчества "Финно-угорский транзит", проходящий при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова. "Финно-угорский транзит" с 2008 года ежегодно собирает коллективы и исполнителей из финно-угорских стран и регионов России. В программе проекта – концертные выступления, выставки декоративно-прикладного творчества, фотоэкспозиции, кинопоказы и другие этнокультурные мероприятия. Музыкально-выставочная программа в Венгрии станет содержательным дополнением международного проекта "Финно-угорский транзит" и расширит географию его участников и зрителей.
Организаторы музыкально-выставочной программы "Финно-угорский транзит" в Венгрии: Российский центр науки и культуры в Будапеште, филиал ГРДНТ им. В.Д. Поленова "Финно-угорский культурный центр Российской Федерации", Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа, Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, Венгерский культурный, научный и информационный центр в Москве.
Информационный центр "Финноугория"