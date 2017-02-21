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28 февраля этнографический музей представляет межмузейный выставочный проект – авторскую выставку народного мастера России Агафьи Александровны Волдиной п. Октябрьский «Душа творит руками…».
Узорчатые изделия из бересты, меха и бисера, выполненные Агафьей Александровной, представляют творческое воплощение окружающей нас действительности перенесенной автором в условно-декоративные образы. Её работы являются уникальными произведениями традиционного искусства народа ханты. Благодаря таким мастерам как Агафья Александровна, мы имеем возможность глубже проникнуться и понять самобытную культуру ханты.
При желании, каждый может в совершенстве овладеть ремеслом и довести его до мастерства, но не многим дано достичь высоты искусства. В основе каждого творчества лежит душа, она может тонко чувствовать и лучше видеть, все остальное лишь материал и инструмент в руках мастера.
Агафья Александровна активный участник окружных и областных фестивалей, конкурсов и выставок декоративно-прикладного народного творчества. Её замечательные изделия всегда отмечались дипломами и грамотами, высоко оценены и признаны народными мастерами. Работы хранятся в фондовых коллекциях муниципальных образований автономного округа.
Экспозицию выставки составили авторские предметы из фондов Музейно-выставочного центра п. Октябрьский, Творческого объединения «Культура» и Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа».
На открытии выставки творчество мастера представит дочь и приемник Агафьи Александровны - Галина Семеновна Волдина методист по декоративно-прикладному искусству Музейно-выставочного центра п. Октябрьский.
Ждем Вас 28 февраля 2017 года в 15:00 часов
в выставочном зале по адресу:
Тобольский тракт 4, гостиничный комплекс «Югорская долина»,
корпус «Президент», 2 этаж.