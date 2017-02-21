Итоги образовательной акции «Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском и ненецком языках – 2017»

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Итоги образовательной акции «Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском и ненецком языках – 2017»

21 февраля 2017 года в 12.00 в рамках празднования Международного дня родного языка прошла образовательная акция «Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском и ненецком языках – 2017» на 39 площадках.

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 12 муниципальных образованиях автономного округа организованы:

27 площадок в сельских поселениях,

12 площадок в городах.

За пределами Югры – 7 межрегиональных площадок:

4 площадки в Ямало-Ненецком автономном округе,

2 площадки г. Санкт-Петербург,

1 площадка г. Ивдель Свердловская область,

1 зарубежная площадка – г. Мюнхен (Германия).

Все желающие могли проверить свое знание родного языка.    Диктант прошел под девизом «Родной язык – это Родина».

В связи с годом экологии в Российской Федерации текстом для третьего Фронтального диктанта был выбран отрывок из рассказа ненецкого писателя Ю.К. Вэлла «У заброшенных гнездовий».

В отличие от предыдущих акций в 2017 году апробировали дистанционную форму написания диктанта, которой воспользовалось несколько человек.

Всего диктант на родных языках в 2017 году написали 535 человек.

Больше всего участников пришло проверить свои знания по родному языку в МО Белоярский район – 118 человек, МО Березовский район – 89 человек, МО Нижневартовский район – 72 человека, МО г. Ханты-Мансийск – 52 человека.

Уже второй год подряд самой большой площадкой является МБОУ «Варьеганская общеобразовательная средняя школа», с. Варьеган Нижневартовского района, на которой проверили свои знания родного языка 42 человека.

В диктанте приняли участие учащиеся школ и их родители, педагоги и пенсионеры, ученые, рабочие и служащие.

Все, кто принял участие в образовательной акции, отмечают, что писать диктант было интересно и познавательно, что обязательно будут продолжать изучать язык и придут снова на следующий год, чтобы еще раз проверить свое знание родного языка.

Общие итоги Фронтального диктанта будут размещены на сайте бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок» в разделе «Фронтальный диктант» (www.ouipiir.ru ).

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