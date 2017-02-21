Итоги образовательной акции «Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском и ненецком языках – 2017»

- Русский
21 февраля 2017 года в 12.00 в рамках празднования Международного дня родного языка прошла образовательная акция «Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском и ненецком языках – 2017» на 39 площадках.
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 12 муниципальных образованиях автономного округа организованы:
27 площадок в сельских поселениях,
12 площадок в городах.
За пределами Югры – 7 межрегиональных площадок:
4 площадки в Ямало-Ненецком автономном округе,
2 площадки г. Санкт-Петербург,
1 площадка г. Ивдель Свердловская область,
1 зарубежная площадка – г. Мюнхен (Германия).
Все желающие могли проверить свое знание родного языка. Диктант прошел под девизом «Родной язык – это Родина».
В связи с годом экологии в Российской Федерации текстом для третьего Фронтального диктанта был выбран отрывок из рассказа ненецкого писателя Ю.К. Вэлла «У заброшенных гнездовий».
В отличие от предыдущих акций в 2017 году апробировали дистанционную форму написания диктанта, которой воспользовалось несколько человек.
Всего диктант на родных языках в 2017 году написали 535 человек.
Больше всего участников пришло проверить свои знания по родному языку в МО Белоярский район – 118 человек, МО Березовский район – 89 человек, МО Нижневартовский район – 72 человека, МО г. Ханты-Мансийск – 52 человека.
Уже второй год подряд самой большой площадкой является МБОУ «Варьеганская общеобразовательная средняя школа», с. Варьеган Нижневартовского района, на которой проверили свои знания родного языка 42 человека.
В диктанте приняли участие учащиеся школ и их родители, педагоги и пенсионеры, ученые, рабочие и служащие.
Все, кто принял участие в образовательной акции, отмечают, что писать диктант было интересно и познавательно, что обязательно будут продолжать изучать язык и придут снова на следующий год, чтобы еще раз проверить свое знание родного языка.
Общие итоги Фронтального диктанта будут размещены на сайте бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок» в разделе «Фронтальный диктант» (www.ouipiir.ru ).