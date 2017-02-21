Подведены итоги окружного детского видеоконкурса на лучшее выразительное чтение стихов и прозы обско-угорских поэтов и писателей на хантыйском и мансийском языках «На родной земле».

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С 18 января по 13 февраля 2017 года Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» при финансовой поддержке Общественной организации «Спасение Югры» провела окружной детский видеоконкурс на лучшее выразительное чтение стихов и прозы обско-угорских поэтов и писателей на хантыйском и мансийском языках «На родной земле», посвященный 60-ю газеты «Ханты ясанг» и Дню родного языка.
Видеоконкурс был организован с целью нравственного и патриотического воспитания детей, с целью популяризации хантыйского, мансийского языков через художественное слово и для привлечения подрастающего поколения из числа коренных малочисленных народов, проживающих на территории автономного округа, для развития навыков выразительного чтения художественных произведений.
В конкурсе приняли участие 50 человек из из города Ханты-Мансийска, из п. Корлики Нижневартовского района, из п. Казым Белоярского района, из п. Ванзеват Белоярского района, из д. Русскинская Сургутского района, из п. Кышик Ханты-Мансийского района, из п. Саранпауль Берёзовского района, из п. Сосьва Берёзовского района, п. Шугур Кондинского района, из с. Шайтанка Берёзовского района.
Работы были представлены по номинациям:
1) на лучшее выразительное чтение стихов и прозы обско-угорских поэтов и писателей на хантыйском языке;
2) на лучшее выразительное чтение стихов и прозы обско-угорских поэтов и писателей на мансийском языке.
Были добавлены следующие номинации:
1) Приз зрительских симпатий «Улыбка Нёмас Эви»;
2) Самые маленькие чтецы;
3) Семейные традиции;
4) Самое длинное произведение;
5) Самый оригинальный чтец;
6) Самый скромный чтец;
7) Самый выразительный чтец.
Определены победители конкурса.
За 1 место в номинации «На лучшее выразительное чтение стихов и прозы обско-угорских поэтов и писателей на хантыйском языке» награждены Сопочина Виалетта из д. Русскинская Сургутского района, руководитель Сайнакова Татьяна Андреевна и Гришкина Мария из г. Ханты-Мансийска, руководитель Федоркив Любовь Алексеевна.
За 1 место в номинации «На лучшее выразительное чтение стихов и прозы обско-угорских поэтов и писателей на мансийском языке» награждены Кугин Иван из п. Сосьва Берёзовского района, руководитель Кугина Евдокия Ивановна и Коротаева Анна из г. Ханты-Мансийска, руководитель Норова Ольга Мартыновна.
За 2 место в номинации «На лучшее выразительное чтение стихов и прозы обско-угорских поэтов и писателей на хантыйском языке» награждены Молданова Влада из с. Ванзеват, руководитель Шабаршина Нина Васильевна и Гришкин Егор из с. Ванзеват, руководитель Хахонина Ольга Александровна.
За 2 место в номинации «На лучшее выразительное чтение стихов и прозы обско-угорских поэтов и писателей на мансийском языке» награждены Загайнова Марина из п. Саранпауль Берёзовского района, руководитель Мерова Светлана Савельевна, Норова Алина из г. Ханты-Мансийска, руководитель Норова Ольга Мартыновна и Решетникова Софья из п. Шугур Кондинского района, руководитель Вахрушева Валентина Ильинична.
За 3 место в номинации «На лучшее выразительное чтение стихов и прозы обско-угорских поэтов и писателей на хантыйском языке» награждены Кунин Василий из п. Корлики Нижневартовского района, руководитель Прасина Светлана Фёдоровна и Тэвлина Римма из д. Русскинская Сургутского района, руководитель Сайнакова Татьяна Андреевна.
За 3 место в номинации «На лучшее выразительное чтение стихов и прозы обско-угорских поэтов и писателей на мансийском языке» награждены Кутмаров Афонасий из п. Шугур Кондинского района, руководитель Вахрушева Валентина Ильинична и Вьюткин Руслан из г. Ханты-Мансийска, руководитель Гаврильчик Раиса Мартыновна.
За победу в номинации «Приз зрительских симпатий «Улыбка Нёмас Эви» награждены Кунина Мария из п. Корлики Нижневартовского района, руководитель Прасина Светлана Фёдоровна и Вахрушев Илья из п. Кышик Ханты-Мансийского района, руководитель Дубровина Людмила Владимировна.
За победу в номинации «Самые маленькие чтецы» награждены Чумбаковы Роман и Анастасия из г. Ханты-Мансийска, руководитель Решетникова Раиса Германовна и Юмина Александра из с. Ванзеват Белоярского района, руководитель Ледкова Антонина Иосифовна. Кулешов Павел и Сандова Маргарита из п. Сосьва Берёзовского района, руководитель Кулешова Альбина Митрофановна.
За победу в номинации «Семейные традиции» награждены Белкина Диля и Белкина Надежда из п. Казым Белоярского района, руководитель Рандымова Светлана Ивановна.
За победу в номинации «Самое длинное произведение» награждена Тихонова Елена из п. Саранпауль Берёзовского района, руководитель Мерова Светлана Савельевна.
За победу в номинации «Самый оригинальный чтец» награждены Шолдаев Александр из п. Шугур Кондинского района, руководитель Вахрушева Валентина Ильинична и Гуслякова Тоня, Дементьева Виктория, Осипова Анастасия из г. Ханты-Мансийска, руководитель Гаврильчик Раиса Мартыновна.
За победу в номинации «Самый скромный чтец» награждены Лихачёв Андрей из д. Шайтанка Берёзовского района, руководитель Лапеко Юлия Николаевна, Конева Софья из г. Ханты-Мансийска, руководитель Норова Ольга Мартыновна, Ларионова Карина из п. Саранпауль Берёзовского района, руководитель Мерова Светлана Савельевна.
За победу в номинации «Самый выразительный чтец» награждены Колова Светлана из г. Ханты-Мансийска, руководитель Норова Ольга Мартыновна,
Герасимова Анастасия и Савчук Злата из п. Саранпауль Берёзовского района, руководитель Мерова Светлана Савельевна.
Специальными призами от Общественной организации «Спасение Югры» были награждены Гришкина Мария, Гришкин Егор, Кугин Иван, Кутмаров Афонасий.
Остальные участники конкурса стали лауреатами и были отмечены дипломами участников:
1. Буренков Павел – Корлики Нижневартовский район
2. Горчаков Константин – Корлики Нижневартовский район
3. Федюнин Кирилл – Корлики Нижневартовский район
4. Прасин Пантелей – Корлики Нижневартовский район
5. Прасин Степан – Корлики Нижневартовский район
6. Прасина Надежда – Корлики Нижневартовский район
7. Чукомин Максим – Кышик Ханты-Мансийский район
8. Мещерякова Тамара – Кышик Ханты-Мансийский район
9. Хорова Ирина – Кышик Ханты-Мансийский район
10. Пастухов Денис – Кышик Ханты-Мансийский район
11. Моноенко Анна – Кышик Ханты-Мансийский район
12. Новиков Сергей – Кышик Ханты-Мансийский район
13. Тэвлина Кристина – Русскинская Сургутский район
14. Тимаргаллева Екатерина – Шайтанка Берёзовский район
15. Артеева Анна – Саранпауль Берёзовский район
16. Истомина Екатерина – Саранпауль Берёзовский район
17. Рощук Ирина – Ханты-Мансийск
18. Вахрушева Елизавета – Шугур Кондинский район
19. Нагибин Дмитрий – Шугур Кондинский район
20. Решетников Александр – Шугур Кондинский район
Организаторы конкурса выражают большую благодарность участникам видеоконкурса и руководителям и надеются на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Надежда Вах