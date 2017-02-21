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21 февраля 2017 года в Международный день родного языка в Государственной библиотеке Югры состоялась презентация книги Светланы Павловны Кононовой (Молдановой) «Рәт мўвємн вәсум…» «На родной земле…».
Участников презентации поприветствовала руководитель этого учреждения Ольга Павлова.
Затем воспитанница городского детского центра «Лылынг союм» исполнила традиционный наигрыш.
Ведущие вечера Ульяна Данило и Людмила Спирякова читали отрывки произведений из книги на двух языках: хантыйском и русском.
Сборник «Рәт мўвємн вәсум…» («На родной земле…») был издан на финансовые средства Гранта департамента культуры. Об этом несколько слов сказала начальник отдела департамента культуры Елена Берендеева.
Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» совместно с общественной организацией «Спасение Югры» к Международному дню родного языка организовали окружной детский видеоконкурс на лучшее выразительное чтение стихов и прозы обско-угорских поэтов и писателей на хантыйском и мансийском языках «На родной земле». Сегодня были подведены итоги и награждены участники конкурса. Также сегодня были поощрены юные художники, чьи рисунки украсили сборник «Рәт мўвємн вәсум…» («На родной земле…»).
В книгу «Рәт мўвємн вәсум…» («На родной земле…») вошли: рассказ, стихи С.П. Кононовой, её авторские переводы произведений хантыйских, мансийских писателей Еремея Айпина, Анны Коньковой и других авторов. Сборник адресован широкому кругу читателей, т.к. вышел на двух языках: хантыйском и русском.
В этот вечер приятно было услышать стихотворение Светланы Кононовой «Старый дом» из уст её внука Коли Кузнецова. Многие из гостей поделились личными воспоминаниями о Светлане Павловне. Её землячка Маргарита Рябова исполнила песню «Єнмум мўвєм» на слова С. Кононовой.
Презентация завершилась фильмом о Светлане Павловне Кононовой (Молдановой). Творческий вечер у гостей вызвал большой интерес, они ещё долго не могли разойтись, делились своими личными воспоминаниями и впечатлениями.
Светлана Павловна Кононова (Молданова) (9.06.1956 г. – 7.07.2002 г.), родилась в д. Ванзеват Берёзовского (ныне Белоярского) района, преподаватель Ханты-Мансийского педагогического колледжа, Ханты-Мансийского филиала Нижневартовского пединститута, исследователь-методист, научный сотрудник Ханты-Мансийской лаборатории, создатель учебно-методической литературы по родным языкам и литературе народов Севера, автор словарей, внештатный сотрудник газеты «Ханты ясанг», переводчик художественных произведений с русского на хантыйский язык.