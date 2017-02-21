Коренные народы Югры приняли участие в «Лыжне России»

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Более 500 жителей окружной столицы приняли участие во Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России-2017», которая состоялась 26 февраля в «Центре зимних видов спорта имени А.В. Филипенко».
Отметим, что с каждым годом количество участников «Лыжни России» увеличивается. К примеру, в 2016 году в ней приняло участие около 400 тысяч человек из 71 региона нашей страны, в том числе более 13 тысяч участников из Югры. По словам заместителя губернатора региона Всеволода Кольцова, 2017 год не исключение, ожидается, что более 14 тысяч человек встанут на лыжи по всему округу. Всего же по стране в этом мероприятии было задействовано более 600 тысяч человек. Напомним, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра во Всероссийском празднике спорта принимает участие одиннадцатый раз.
Гостей и участников «Лыжни России – 2017» города Ханты-Мансийска ждала обширная команда. Так, впервые в рамках массового старта состоялся костюмированный забег, главным критерием которого была не скорость лыжника, а его фантазия. Помимо лыжных комбинезонов на трассе можно было увидеть клоуна, маленькую снегурочку, солнышко и даже супермена.
Кроме того, любителей животных ждал приятный сюрприз – катание на собачьих упряжках. Любой желающий смог познакомиться с дружелюбными хаски.
Несравненным украшением Всероссийского праздника спорта стал показательный забег представителей коренных малочисленных народов Севера, которые мастерски пробежали дистанцию в 150 метров. Наши участники в традиционной одежде и обуви, а также в настоящих охотничьих лыжах без помощи палок в очередной раз искусно представили быстроту, ловкость и сноровку, присущую коренным жителям.
Возраст мужской команды представителей коренных народов Югры варьировался от 9 до 69 лет. Так, самый взрослый участник, председатель «Союза старейшин КМНС ХМАО – Югры» Александр Константинов в следующем году отметит 70-летний юбилей, а самый юный Марк Ромбандеев – 10-летний. В составе команды также были представители регионального отделения общественной организации «Спасение Югры» Никита Партанов, Руслан Богордаев, студенты Ханты-Мансийского Технолого-Педагогического колледжа Данила Молданов, Ярослав Букаринов, Николай и Василий Макрушины, а также постоянный участник «Лыжни России», представитель народа ханты, учащийся школы № 3 города Артур Данило. Группой поддержки в этом году стали депутат окружной Думы VI созыва Александр Новьюхов, президент регионального отделения общественной организации «Спасение Югры» Людмила Алфёрова, вице-президент Ульяна Данило, а также представители городского отделения организации Виктория Костылева и Ирина Самсонова.
Помимо развлечений на открытом воздухе на территории биатлонного центра была оборудована специальная детская зона. Здесь маленьких участников массового мероприятия ждала весёлая конкурсная программа, которую провели аниматоры в костюмах известных мультипликационных героев.
Ну и по традиции, для гостей и участников «Лыжни России» организаторы праздника приготовили вкусную гречневую кашу и горячий чай.
Ирина САМСОНОВА