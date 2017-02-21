Интерактивный выставочный проект «Музей живой культуры»: традиционный праздник обских угров «Обряд приношения Луне «Тылащ пори»

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Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» продолжая события юбилейного для музея года под девизом «30 лет сохраняя культуру поколений», открывает цикл календарных обрядовых праздников обских угров Обрядом приношения Луне/Месяцу «Тылащ пори».
Обряд приношения Луне «Тылащ пори» – традиционный семейный праздник. Обские угры устраивали его в январе, феврале и марте на растущую луну. Считается, что он способствует возрождению, размножению всего живого в природе. Поэтому к божествам обращались с просьбами, чтобы рыба и звери размножались, а для детей просили здоровья и благополучия. Проведение обряда вселяло уверенность, что небесные светила обязательно обратят внимания на просьбы людей. Их направленность на воспитание подрастающего поколения сохраняла преемственность передачи культуры своего народа детям, поэтому именно они становились ядром всего происходящего.
Символично, что в этом году праздник пройдет под знаком «Года здоровья», объявленного в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
Мы приглашаем всех желающих стать СоУчастниками интерактивного выставочного проекта «Музей живой культуры» и окунуться в возрожденную древнюю культуру ханты и манси вместе с нами на открытой экспозиции музея.
СоУчастие приветствуется в приношениях Луне, театрализованном представлении, Обряде приношения Луне, спортивной программе «Этно-старт», посещение игровых площадок, мастер-классах по изготовлению жертвенных фигурок животных «нянь вой». Особое место в СоУчастии занимает церемония угощения горячим чаем с угощениями с обрядового стола.
Обряд приношения Луне «Тылащ пори» состоится 3 марта, в пятницу с 18.00. на территории экспозиции под открытым небом по адресу ул. Собянина, 1.
С 18.00 часов ждем вас на игровых, спортивных площадках для детей и взрослых.
С 18.30, с восходом главного действующего лица – Луны, начнется театрализованное представление.
Продолжатся мероприятия Обрядом приношения Луне с участием старейшин.
Угощением дарами с обрядового стола завершится первый календарный обрядовый праздник 2017 года.
Посещение программы Обряда приношения Луне осуществляется на безвозмездной основе.
Дополнительные услуги:
Работа сувенирной лавки
Продажа издания Музея: Художественно-этнографический альбом из серии «Жизнь обских угров: взгляд изнутри» - «На столе и вокруг него» - 1400 руб.
Продажа блюд национальной кухни: от 150 рублей (хлеб, уха, саламат).
Ждем Вас 3 марта с 18.00. по адресу ул. Собянина, 1, тел. для справок: 315-722, 322-058.