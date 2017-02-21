В Югре вручили 110 тысячный сертификат на материнский семейный капитал

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6 марта, в преддверии Международного женского дня, в Югре вручили юбилейный 110 000 сертификат на материнский семейный капитал.
Обладателями юбилейного сертификата стала семья Хлызовых из города Ханты-Мансийска. Право на дополнительную поддержку со стороны государства они получили благодаря рождению малышки Каролины.
Мама, Наталья Хлызова, поделилась с журналистами, присутствующими на торжественном вручении, что средства МСК будут направлены на погашение ипотечного кредита.
Управляющий Отделением Пенсионного фонда России Татьяна Зайцева в своем выступлении отметила, что сегодня, чтобы подать заявление на получение самого сертификата или распорядиться им, не нужно даже выходить из дома. Поскольку сделать это можно через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. Логином и паролем для данного сервиса служат регистрационные данные гражданина на портале государственных услуг.
Отметим, что материнский семейный капитал является мерой государственной поддержки. В 2017 году размер МСК составляет 453 тысячи рублей.
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Пресс-служба Отделения ПФР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
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