Выявлены лучшие программы деятельности отрядов ЮИД в округе

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Конкурс программ деятельности отрядов юных инспекторов движения ХМАО – Югры прошел 1-2 марта в Радужном в конференц-зале Управления образования города Радужного.
Конкурс состоялся в два этапа в период с 6 февраля по 3 марта. Первый этап – заочный – прошел с 6 по 22 февраля, во время которого был осуществлен прием заявок на участие. С 27 февраля по 3 марта прошли оценка программ и подведение итогов Экспертным советом Конкурса.
В Конкурсе приняли участие 20 из 24 заявленных программ муниципальных образовательных организаций и социально ориентированных общественных организаций из 13 муниципалитетов округа.
Основной целью проведения конкурса стало развитие отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) автономного округа. Основные задачи конкурса – вовлечение детей и подростков в активную созидательную деятельность, способствующую развитию культуры безопасного поведения на дорогах; популяризация движение ЮИД; формирование активной гражданской позиции у подрастающего поколения; снижение дорожно-транспортного травматизма среди населения автономного округа.
Победителем Конкурса стала программа «Юный инспектор дорожного движения» Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов», город Нижневартовск. Второе место – Программа «Дорога без опасности» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №17», город Нижневартовск. Третье место – социально значимый проект «Моя школа - мой город!» Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества», город Сургут.
Отметим, в 2016 году для участия в Конкурсе были отобраны 24 программы из 25 заявленных.
Организатором Конкурса программ деятельности отрядов юных инспекторов движения ХМАО – Югры является АУ ХМАО – Югры «Региональный молодежный центр». Дополнительная информация: Гулая Юлия Васильевна – специалист по работе с молодежью, тел. 89822028601, rosich_hmao_086@mail.ru.
Пресс-служба АУ ХМАО – Югры «Региональный молодежный центр»