Александр Новьюхов поможет защитить хантыйский язык на государственном уровне

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В адрес депутата Думы Югры, члена фракции «Единая Россия» Александра Новьюхова обратилась общественная организация «Спасение Югры».
Общественники выступили с предложением включить в окружной закон о языках коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Югры, норму, закрепляющую за региональным Правительством полномочия по регулированию, совершенствованию и утверждению алфавитов, правил орфографии и пунктуации языков коренных малочисленных народов.
Попытки несанкционированного изменения устоявшейся фонетической системы языков малых народов отнюдь не новое явление. Основная цель подобных изменений – расширение области исследований для учёных. Подобные проблемы в разное время возникали в некоторых северных субъектах Российской Федерации: Мурманской области, республике Саха (Якутия).
Так, для решения языковой проблемы в республике Саха в 2016 году в региональный закон о языках внесены изменения, в соответствии с которыми порядок совершенствования и утверждения алфавитов, правил орфографии и пунктуации эвенского, эвенкийского, юкагирского, долганского и чукотского языков утверждаются Правительством Якутии.
«Язык, в особенности его фонетика, может быть темой научных исследований, дискуссий, однако любые произвольные нововведения недопустимы», – констатирует парламентарий, член Команды Югры Александр Новьюхов.
На сегодняшний день в автономном округе используется алфавит, утверждённый решением исполнительного комитета Совета народных депутатов автономного округа в 1990 году. Этот алфавит более четверти века используется в быту, образовательном процессе, средствах массовой информации.
«Тема унификации языка народов ханты сегодня как никогда актуальна. Эксперименты в фонетической среде угрожают целостности языка, способствуют национальной разобщённости. Наша задача – защитить хантыйский язык на государственном уровне. Законодательная инициатива организации «Спасение Югры» будет мной поддержана», – подытожил Александр Вячеславович.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным Михаила Еремеевского,
помощника депутата Думы Югры
Александра Новьюхова