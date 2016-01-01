Ряд муниципалитетов Югры исполнили бюджет-2016 с профицитом

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Ряд муниципалитетов Югры исполнили бюджет-2016 с профицитом

В правительстве Югры под председательством губернатора округа Натальи Комаровой состоялось заседание комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности региона. Его участники оценили исполнение государственных программ региона и эффективность бюджетной политики муниципальных образований.

По словам Натальи Комаровой, в регионе прослеживается поступательная динамика с тенденцией к росту.

«Из 25 государственных программ 23 исполняются в соответствии с планом. Завершена работа по привлечению средств из федерального бюджета на выполнение обязательств по всем 15 программам. С федеральными органами власти заключено 23 соглашения о предоставлении субсидий. Важно обеспечить достижение контрольных показателей, которые в них заложены», - подчеркнула глава региона.

Она также добавила, что одним из интегральных индикаторов улучшения качества жизни людей являются целевые показатели, заложенные в майских Указах Президента Российской Федерации.

«Из 73 анализируемых показателей 31 вышли на уровень, который они должны достигнуть по итогам 2017 года, еще 42 показателя соответствуют плановым значениям на январь-февраль», - отметила Наталья Комарова.

Среди ключевых показателей, влияющих на социальное самочувствие большинства югорчан, губернатор автономного округа выделила жилищное строительство. «По итогам двух месяцев югорчане получили 29 тысяч квадратных метров. Это 3,6% от принятых обязательств и в соответствии с сетевыми графиками», - прокомментировала глава региона.

Об эффективности бюджетной политики муниципальных образований автономного округа на заседании сообщили руководители Сургутского и Березовского районов.

«Территории этих муниципалитетов готовятся к реализации масштабных инвестиционных проектов. Таких как создание горнопромышленного кластера на Приполярном Урале, строительство моста через Обь, создание индустриальных парков. Важно, чтобы инвестиционный приток без потерь трансформировался в улучшение качества жизни людей», - сказала Наталья Комарова.

Было отмечено, что по итогам прошлого года органы местного самоуправления Югры провели плодотворную финансовую работу. При изначально запланированном дефиците местных бюджетов в 6,2 миллиарда рублей итоговый дефицит был сокращен до 823 миллионов.

В девяти муниципальных образованиях бюджет исполнен с профицитом. Собственные доходы муниципалитетов превысили изначально запланированные на 17,6% и составили 129,6 миллиардов рублей. Суммарный объем муниципального долга был сокращён на 288 миллионов.

Губернатор Югры отметила, что направлений по повышению эффективности местных бюджетов много, но начинать следует с себя.

«В ряде муниципалитетов по-прежнему превышен норматив расходов на содержание органов местного самоуправления. Давайте договоримся о конкретных решениях, которые позволят нам продвинуться и задействовать новые эффективные методы и возможности для того, чтобы местные и консолидированный региональный бюджеты были максимально доброжелательны к людям и соответствовали обязательствам государственных и муниципальных органов власти», - резюмировала Наталья Комарова.

Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

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