Югорчан приглашают принять участие в «Импульсе добра»

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«Импульс добра» – ежегодная Премия за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России, учрежденная Фондом региональных социальных программ «Наше будущее».
Отметим, Премия присуждается социальным предпринимателям, представителям общественных организаций, руководителям государственных структур и профильных ведомств, журналистам, СМИ и высшим учебным заведениям России.
Напомним, «Импульс добра» проходит при поддержке Государственной Думы РФ, Совета Федерации РФ, Агентства стратегических инициатив, Министерства экономического развития РФ, Министерства образования и науки РФ, Общественной Палаты РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты РФ, Правительства Москвы, Общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ».
Номинации Премии в 2017 году: «За личный вклад в развитие социального предпринимательства», «За лидерство в продвижении социального предпринимательства», «За лучшую корпоративную программу по развитию социального предпринимательства», «За лучшую региональную программу поддержки социального предпринимательства», «За лучшую российскую образовательную программу в сфере социального предпринимательства», «За системный подход к социальному предпринимательству», «За лучшее освещение социального предпринимательства средством массовой информации».
Прием заявок на соискание Премии «Импульс Добра» продлится до 16 апреля 2017 года.
Заседание жюри с целью формирования списка финалистов в каждой номинации состоится 25 апреля 2017 года.
Выбор и утверждение лауреатов состоится на заседании Общественного Совета 4 мая 2017 года.
Контактная информация:
Телефон «горячей линии» 8 800 333 6879, доб.2 (по будням с 09.00 до 18.00 по московскому времени (по России звонок бесплатный).
E-mail: premia@nb-fund.ru
Сайт Премии: http://impulsdobra.ru/
Сайт для заполнения заявки на Премию: http://application.impulsdobra.ru/
Оргкомитет: Крошкина Анна, тел.(495)780-96-71, доб. 4006; моб.+79060834402, E-mail: kro_as@nb-fond.ru