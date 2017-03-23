Государственной библиотеке Югры присвоен статус центральной библиотеки

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Государственной библиотеке Югры присвоен статус центральной библиотеки

Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10 марта 2017 года № 133-рп Государственной библиотеке Югры присвоен статус центральной библиотеки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и возложены функции специализированной библиотеки по обслуживанию детей и юношества.

Сегодня Государственная библиотека Югры является главной библиотекой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, участвует в определении приоритетов  библиотечной политики округа. Сегодня – это современный информационный, культурно-просветительский и образовательный центр регионального значения; центральное хранилище краеведческих документов; научно-методический центр для общедоступных библиотек округа;  универсальный центр МБА и ЭДД.

Государственная библиотека Югры является крупнейшей публичной общедоступной библиотекой для всех категорий пользователей Ханты-Мансийска и округа, предоставляющей бесплатный доступ к информационным ресурсам.

Информационные ресурсы включают универсальные по содержанию фонды, насчитывающие более 240 тысяч единиц хранения. Исключительной функцией библиотеки является формирование и хранение местных и краеведческих изданий, изданий на языках финно-угорских народов. Коллекция «Югорика» включает все источники информации, в том числе рукописи и фотографии.

Все годы своего существования библиотека выполняет миссию просветительства, сохранения культурного наследия, популяризации краеведческих знаний среди населения округа.

Хӑнты ясӑң

Гл. редактор - Решетникова Р. Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. гл. редактора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

Лӯимā срипос

Гл. редактор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. гл. редактора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

Учредители

Учредитель
Дума, Правительство ХМАО - Югры

Издатель
Департамент общественных и внешних сязей ХМАО - Югры