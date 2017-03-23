Стартует III Всероссийский конкурс «Культурная мозаика малых городов и сёл»

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14 марта начинается приём заявок на III Всероссийский конкурс «Культурная мозаика малых городов и сёл» – масштабный проект, ориентированный на поддержку культурных инициатив российской глубинки. Подавать заявки могут некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения из малых городов и сёл по всей стране.
III Всероссийский конкурс «Культурная мозаика малых городов и сёл» проводится Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Оператором конкурса в Уральском федеральном округе является Благотворительный Фонд развития города Тюмени.
Открытый конкурс проводился в 2014-м и 2015-м годах. В 2015-м и 2016-м годах акцент был сделан на дальнейшем развитии проектов-победителей: были организованы конкурсы «Лучшие из лучших» для победителей всероссийского этапа конкурса 2014 года и «Культурная мозаика: партнёрская сеть» для лауреатов 2015 года. За это время было подано свыше 3 500 заявок, поддержку в размере более 100 млн. рублей получили 233 инициативы из 63 регионов России – это гастрономические, музыкальные и ландшафтные фестивали, театральные гастроли, пешеходные экскурсии, восстановленные промыслы и ремёсла, открытые чтения, образовательные программы, выставки и мастер-классы.
III Всероссийский конкурс «Культурная мозаика малых городов и сёл» направлен на поддержку социокультурных проектов, в которых предполагается задействовать жителей, заинтересованных в развитии своей малой родины. Особое внимание будет уделяться проектам, ориентированным на детско-юношескую аудиторию.
«Основная цель конкурса – поддержать инициативы, которые помогут привлечь местных жителей к активному участию в преобразовании родного края через формирование интересной и комфортной культурной среды, – говорит директор Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Мария Морозова. – Вовлекая земляков в реализацию проектов, авторы инициатив создают настоящие «центры притяжения» социокультурной активности в глубинке. Ведь целеустремленные талантливые люди, объединённые общей мечтой, могут достичь поистине удивительных результатов в деле развития и преображения своих городов и сёл».
С подробной информацией о правилах проведения конкурса можно ознакомиться на сайте Фонда Тимченко http://timchenkofoundation.org/activities/initiatives/mosaic/ и на сайте конкурса http://cultmosaic.ru/ Заявки будут приниматься до 2 мая 2017 года. Полуфиналисты III Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл» будут отобраны экспертным жюри и объявлены 24 мая 2017 года, после чего будет проведена серия обучающих семинаров для доработки проектов. Объявление победителей конкурса состоится 17 июля 2017 года. Реализация проектов финалистов III Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл» будет проходить с 1 августа 2017 года по 31 июля 2018 года.
За дополнительной информацией и для подачи заявки на конкурс следует обращаться напрямую к представителям Благотворительного Фонда развития города Тюмени.
Барова Вера Владимировна
Тел.: 8(3452) 63-30-86; Email: info@cftyumen.ru
Контактное лицо для СМИ в УрФО:
Чухачёва Ольга Викторовна
Тел.: 8(3452) 465724; Email: cholvikya@gmail.com
Дополнительную информацию о конкурсе Вы можете узнать на его страницах в социальных сетях:
https://www.facebook.com/kulturmosaic/
https://www.instagram.com/kulturmosaic/
О Фонде Тимченко:
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. Один из крупнейших семейных фондов в России. Семья Тимченко занимается благотворительностью в России и за рубежом более 25 лет. В 2010 году с целью достижения долгосрочных результатов семейной благотворительности был создан Фонд Тимченко, программы которого реализуются с фокусом на развитии малых территорий. Деятельность Фонда направлена на поддержку активного долголетия, развитие непрофессионального детского спорта, решение проблемы социального сиротства, развитие регионов России средствами культуры, международное гуманитарное сотрудничество. Эти стратегические направления нацелены на системное решение социальных проблем в России, а также способствуют укреплению международных связей. Мы меняем отношение общества к старшему поколению, стремясь улучшать качество жизни пожилых людей в России. Мы обеспечиваем благополучие детей, оставшихся без попечения родителей. Мы развиваем спорт, делая его доступным для каждого, независимо от возраста, физических данных, места проживания и материального достатка семьи. Мы содействуем культурному развитию российских регионов, сохранению российского культурного и исторического наследия. Мы укрепляем культурные и спортивные «мосты» между Россией и другими странами, как основу выстраивания добрососедских отношений. Фонд помогает людям, меняющим к лучшему свою жизнь и мир вокруг себя, и работает ради настоящего и будущего страны. Официальный сайт Фонда: www.timchenkofoundation.org.