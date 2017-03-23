Наталья Комарова призвала органы власти и общественность использовать интернет для воспитания толерантности у подрастающего поколения

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Губернатор округа Наталья Комарова провела заседание межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности. В его работе принял участие главный федеральный инспектор по Югре Дмитрий Кузьменко. Участники проанализировали состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в автономном округе по итогам социологических исследований, проведённых в 2016 году. А также оценили результаты реализации в прошедшем году государственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
в 2016 - 2020 годах» и результаты работы комиссий, реализацию программ муниципальных образований, направленных на профилактику экстремистской деятельности.
Предваряя работу комиссии, Наталья Комарова отметила: «Если у общества выработан иммунитет против любых форм насилия, межнациональной вражды, то, как правило, экстремистские идеи и их носители не могут о себе заявить, так как подавляются еще на стадии зарождения, до того момента, когда могут и должны вмешаться правоохранительные органы. Это то, к чему мы стремимся и что должно стать реальностью в автономном округе».
В ходе обсуждения результатов реализации программы за 2016 год, Наталья Комарова отметила, что наилучший эффект дают мероприятия, ориентированные на молодежную и подростковую аудитории. На этом направлении хорошо зарекомендовали себя фестивали молодежных проектов национальных объединений «Через многообразие к единству» и национальных культур «Мы – единый народ!»
Глава региона сообщила, что с этого года будет реализовано новое мероприятие, необходимость которого участники комиссии оговаривали ранее, связанное с проведением обучающих семинаров для представителей духовенства традиционных конфессий в целях развития их компетенций, направленных на противодействие распространению религиозного радикализма. «Представители духовенства, прошедшие обучение, должны получить возможность применять новые знания на практике, вести просветительскую и профилактическую деятельность с помощью средств массовой информации и в интернете», - сказала она.
Наталья Комарова обратила внимание на проект «Многовековая Югра», предполагающий детальную реконструкцию истории нашего округа: «При неизменно уважительном отношении к другим культурам, югорчанам всегда удавалось сохранить собственную югорскую идентичность, традиции и культурные нормы нашей югорской земли. Поэтому все гуманитарные проекты, которые объединяет «Многовековая Югра», должны выстраиваться как рабочий инструментарий, направленный на профилактику экстремизма».