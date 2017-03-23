В поселке Белый Яр появится первый в Югре жилищный проект по программе «Жилье для российской семьи»

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В поселке Белый Яр появится первый в Югре жилищный проект по программе «Жилье для российской семьи»

Губернатор Югры Наталья Комарова в режиме телемоста со строительными площадками региона проинспектировала ход возведения трех социально значимых объектов. Один из них –комплекс «школа – детский сад» в селе Алтай Кондинского района. Он рассчитан на 50 учащихся школы и 25 воспитанников детского сада.

«В ноябре прошлого года были внесены изменения в адресную инвестиционную программу автономного округа, добавлены средства, которые позволили передвинуть срок сдачи школы на более ранний срок - март 2018 года», - отметила губернатор Югры и добавила, что общая готовность объекта на текущий момент составляет 30%.

Следующий объект – инженерные сети микрорайона индивидуальной жилой застройки «Картопья 4» протяженностью 20 километров в Советском. На территории микрорайона сформировано 100 земельных участков, которые планируется застроить индивидуальными жилыми домами общей площадью около 16 тысяч квадратных метров.

По словам подрядчика, на данный момент все работы на объекте ведутся в соответствии с графиком, на май запланированы испытания водопроводных сетей.

В завершение глава региона проинспектировала контрольно-распределительный пункт сетей тепло-водоснабжения к территории «Гидронамыв» поселка Белый Яр Сургутского района. Срок его ввода в эксплуатацию намечен на август 2017 года. Сейчас объект готов на 53%, работы продвигаются без сбоев и нарушений. Планируется, что уже к концу этого года будут сданы в эксплуатацию 25 тысяч квадратных метров жилья.

«Сети позволят обеспечить инженерной инфраструктурой земельные участки, предусмотренные под строительство жилья по программе «Жилье для российской семьи». Это первый такой жилищный проект в Югре. Так что крайне важно, чтобы готовность сетей не задерживала ввод жилищных объектов», - подчеркнула Наталья Комарова.

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