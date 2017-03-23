В Югру с рабочим визитом прибыл командующий Уральским округом войск национальной гвардии Российской Федерации Игорь Голлоев

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В Югру с рабочим визитом прибыл командующий Уральским округом войск национальной гвардии Российской Федерации Игорь Голлоев

Это ответный визит командующего Росгвардией Урала. В начале февраля Наталья Комарова посетила управление Уральского округа. Тогда руководители обозначили ключевые вопросы взаимодействия и поддержки органами власти автономного округа подразделений Росгвардии в регионе. «Обеспечение общественной безопасности в регионе – общее дело», - отметила Наталья Комарова, приветствуя Игоря Голлоева.

Руководители обсудили вопросы эффективности оперативно-служебной деятельности югорского управления Росгвардии, необходимость усиления контроля над оборотом оружия, частными охранными предприятиями топливно-энергетического комплекса Югры, предоставление госуслуг населению, а также обозначили пути улучшения социальных проблем сотрудников Росгвардии. 

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