Неделя детской и юношеской книги в городских библиотеках

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Неделя детской и юношеской книги в городских библиотеках

2017 год удивительно богат  на юбилеи любимых писателей.  125 лет исполняется со дня рождения Константина Паустовского.  130 лет назад родился Самуил Маршак. А 135 лет назад появился на свет Корней Чуковский. 80-летний юбилей в этом году празднует создатель Крокодила Гены и Чебурашки Эдуард Успенский. 70 лет исполняется «вредному советчику»  Григорию Остеру. А ещё 45-летие празднует югорский поэт и писатель Павел Черкашин – он познакомил юных читателей с народными сказками коми.

Этим знаменательным датам и посвящена Неделя детской и юношеской книги «Фейерверк любимых книг».

Со 2 по 9 апреля поочерёдно во всех библиотеках города для мальчиков и девочек будут проходить интересные мероприятия, посвящённые творчеству писателей-юбиляров. Также ребята встретятся с автором детских книг «Обские сказы» и «Подарок менква» Владимиром Еновым. А самым ярким событием «книжкиной недели» станет заключительный праздник «Юбилей ПОЧеМУ», который состоится 9 апреля в КДЦ «Октябрь». Интересно, что в названии праздника зашифрованы фамилии писателей-юбиляров. «ПОЧеМУ» - это Паустовский, Остер, Чуковский, Маршак и Успенский.

Библиотеки города также приглашают ребят принять участие в фотоконкурсе «Магия чтения» и  конкурсе сочинений «По страницам любимых сказок». Работы принимаются до 31 марта. Подробности на сайте www.libhm.ru и по телефону 93-00-73.

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