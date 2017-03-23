Международный форум «Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока России», 23-25 марта 2017 г.

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23-25 марта 2017 года на Ямале пройдет Международный форум «Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока России», который станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития коренных малочисленных народов на среднесрочную перспективу. Структура программы Форума ориентирована по приоритетным направлениям Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в 2016-2025 годах.
В ходе работы участники обсудят механизмы совершенствования законодательства и развития дальнейшего взаимодействия между регионами, профильными ведомствами и общественными организациями коренных малочисленных народов.
Ожидается, что в работе Форума примут участие порядка 500 представителей коренных малочисленных народов, профильных федеральных министерств и ведомств, российского парламента, региональных органов власти, научно-исследовательских организаций, российских и международных организаций коренных народов, а также средств массовой информации.
В мероприятии также примут участие общественные деятели Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
Президент Общественной организации «Спасение Югры», директор этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» Людмила Алфёрова является модератором секции «Духовное и культурное наследие коренных малочисленных народов». Депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, вице-президент Общественной организации «Спасение Югры» Александр Новьюхов является модератором секции «Ответственное природопользование». Активное участие в секции «Молодёжь коренных малочисленных народов – будущее российского Севера» примет президент Молодёжной организации обско-угорских народов ХМАО-Югры Виктор Банк.
На съезде планируется работа журналистов редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», телерадиокомпании «Югра».
В рамках Форума предусмотрена Выставка национальных промыслов и ремесел коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, а также культурная программа. На Выставке национальных промыслов и ремесел коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ будут продемонстрированы достижения в области развития и сохранения культуры и традиционных художественных промыслов коренных малочисленных народов. В Выставке примут участие мастера декоративно-прикладного искусства, эксперты в области национальных промыслов и ремесел из 28 регионов проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
Кроме того, запланировано участие делегатов и гостей Международного форума «Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока России» в празднике «День Оленевода», который пройдет в эти дни на Ямале.
Форум проводится при поддержке правительства Ямала, под эгидой Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, возглавляемой Григорием Ледковым. Под его председательством также в рамках Форума пройдет VIII Съезд коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. На Съезде будет заслушан отчетный доклад президента о работе Ассоциации за период 2013-2017 гг., принята новая редакция Устава, избраны органы управления на период 2017-2021 гг.
Напомним, решение о проведении VIII Съезда коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ на Ямале в марте 2017 года принято на расширенном заседании Координационного совета, который состоялся 17 ноября 2016 года в г. Тюмени.
Пресс-служба Ассоциации КМНСС и ДВ РФ
Общественная организация «Спасение Югры» ХМАО-Югры