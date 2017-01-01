Перспективы развития особо охраняемых природных территорий Югры обсудят в Белоярском

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Перспективы развития особо охраняемых природных территорий Югры обсудят в Белоярском

Накануне проведения Межрегиональной научно-практической конференции «Современное состояние и перспектива развития сети особо охраняемых природных территорий в промышленно развитых регионах», которая состоится 23 марта в Белоярском,  заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев сегодня провел заседание оргкомитета в правительстве автономного округа.

В режиме видеоконференцсвязи о ходе подготовки к проведению конференции рассказала заместитель директора по науке природного парка «Нумто» Наталья Доможирова.

«Мы уже получили 67 заявок на участие в конференции из 7 регионов - Москвы, Тюменской области, Хакасии, Санкт-Петербурга, Красноярска, Омска, Свердловской области, Республики Казахстан. Подготовлена программа проведения конференции. Будут представлены 4 пленарных доклада и 18 докладов по основным направлениям конференции. Ожидаем более 130 участников и гостей», - пояснила Наталья Доможирова.

По словам замдиректора парка «Нумто», в работе научно-практической конференции планируют принять участие 6 докторов и 15 кандидатов наук из Нижневартовского государственного университета, СурГУ, ЮГУ, а также Института проблем освоения севера Сибирского отделения РАН и Почвенного института имени Докучаева, Центра сохранения и восстановления болотных экосистем (филиал института лесоведения РАН). Кроме того, на конференции выступят специалисты нефтяных компаний ОАО «Сургутнефтегаз», «Салым Петролиум Девелопмент». 

«По итогам проведения конференции все доклады будут отправлены в Редакционный совет и впоследствии опубликованы в сборнике материалов конференции», - резюмировала Наталья Доможирова.

Напомним, Межрегиональная конференция проводится в рамках мероприятий, посвященных 20-летию природного парка «Нумто». Организатором выступают департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Югры, а также бюджетное учреждение автономного округа Природный парк «Нумто». 

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