Окружной конкурс творческих работ самодеятельных изостудий «Моя земля»

  • Русский
Окружной конкурс творческих работ самодеятельных изостудий «Моя земля»

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества» объявляет о начале приема заявок для участия в Окружном конкурсе творческих работ самодеятельных изостудий «Моя земля».

Конкурс приурочен к мероприятиям в рамках Года экологии, проводимых в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2017 году.

Цель конкурса – приобщение к экологической культуре и реализация  художественных способностей участников самодеятельных изостудий посредством творческой деятельности.

К участию в конкурсе приглашаются участники любительских изостудий в возрасте от 7 лет, проживающие в автономном округе.

Номинации конкурса:«Мир природы Югры»и «Красная Книга Югры».

Категории участников:

- Дети – 7-9 лет,

- Подростки – 10-14 лет,

- Молодежь – 15-35 лет,

- Старшая возрастная группа – 36 лет и старше.

Заявки и фотоработы на участие в конкурсе принимаются с 10 марта по 15 сентября 2017 года на электронный адрес iao@to-kultura.ru.

Более подробная информация по конкурсу представлена в Положении.

Подробная информация представлена на официальном сайте Окружного Дома народного творчества http://www.to-kultura.ru/. 

Хӑнты ясӑң

Гл. редактор - Решетникова Р. Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. гл. редактора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

Лӯимā срипос

Гл. редактор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. гл. редактора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

Учредители

Учредитель
Дума, Правительство ХМАО - Югры

Издатель
Департамент общественных и внешних сязей ХМАО - Югры