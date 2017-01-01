В Югре утверждены тарифы на коммунальные услуги на 2017 год

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Решением правительства Югры, заседание которого прошло сегодня под председательством губернатора округа Натальи Комаровой, установлены тарифы на коммунальные услуги на 2017 год. Отметим, что документ также содержит меры по недопущению их необоснованного роста.
«Как показывают социологические опросы, тема стоимости, качества, содержания жилищно-коммунальных услуг волнует абсолютное большинство югорчан», - прокомментировала решение глава региона.
В обсуждении распоряжения правительства в режиме видеомоста приняли участие представители общественных советов по вопросам ЖКХ, коммунальных предприятий, органов местного самоуправления со всех 22 муниципалитетов Югры. Таким образом решение, которое приняло правительство, основано на результатах работы с документом на стадии его подготовки и обсуждения на заседании.
«В течение года пройдет одна плановая индексация с 1 июля. Правильность начисления всех коммунальных платежей можно будет проверить самостоятельно каждому гражданину с помощью тарифного калькулятора, который размещен на портале admhmao.ru. http://eias.fstrf.ru/jkh_calc/#86
По словам руководителя Региональной службы по тарифам Югры Алексея Березовского, в принятом документе зафиксированы итоги тарифного регулирования, сложившихся в Югре по итогам приняты Службой решений.
«Предельный уровень роста платы граждан в размере 6,5%, установленный правительством Российской Федерации, ни в одном населенном пункте не будет превышен», - заверил он.
В среднем по округу тарифы в разрезе коммунальных услуг по отношению к первому полугодию увеличатся от 3,9% до 4,1%.
Как сказал Алексей Березовский, это обусловлено экономически обоснованным уровнем затрат ресурсоснабжающих организаций.
Экспертную оценку принятому решению дал председатель общественного совета при Региональной службе по тарифам Югры Олег Чумак: «Членами совета одобрен проект распоряжения. По предварительному согласованию со службой и департаментом ЖКК и энергетики принято решение об участии членов общественного совета в плановых выездных проверках ресурсоснабжающих организаций».
«Очень важно обеспечить контроль общественностью на протяжении всего года фактического состояния дел, исполнения плана по недопущению необоснованного роста. Спасибо за инициативу. Считаю, такую работу нужно организовать общественникам во всех муниципалитетах», - отметила Наталья Комарова.