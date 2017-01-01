Все больше общественных организаций Югры занимаются гражданско-патриотическим воспитанием молодежи

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Сегодня на заседании окружного правительства, прошедшего под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой, дана оценка исполнению поручения Президента России, касающегося расширения участия общественных объединений ветеранов боевых действий в работе с молодежью.
По словам главы региона, особое внимание в документе уделено председательству общественных объединений в координационных советах по патриотическому воспитанию: «По данным опросов, уровень положительной оценки деятельности органов власти по развитию системы гражданско-патриотического воспитания вырос за год с 51% до 66%».
Как сообщил исполняющий обязанности директора департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин, в состав Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан при правительстве автономного входит 15 человек, 5 из которых - представители общественных объединений ветеранов военных и боевых действий.
«Аналогичные советы функционируют во всех муниципалитетах округа. В их состав также входят представители общественных организаций. Между органами регионального и муниципального уровня и организациями заключено 79 соглашений о взаимодействии. На сегодняшний день взаимодействие осуществляется со 117 молодежными и ветеранскими организациями, которые привлекаются к реализации мероприятий гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи», - рассказал Алексей Дренин.
Член Общественного совета при профильном департаменте, председатель регионального отделения общественной организации «Российский Союз Молодежи» Максим Смехов, в свою очередь подчеркнул, что вопрос о патриотическом воспитании и включении в него организаций союзов ветеранов и других профильных организаций внимательно обсуждался не только в рамках формальных соглашений.
«Мы обсуждали и механизм включения молодежи в реальную партнерскую работу с молодежными организациями и с инициативными гражданами. В этой связи мы разработали план мероприятий по взаимодействию не только в рамках профильного патриотического направления, но и всех мероприятий, связанных с реализацией молодежной политики. Это позволит привлечь патриотические организации и союзы ветеранов к образовательным молодежным проектам и проектам, направленным на воспитание», - пояснил Максим Смехов.
Член общественного совета добавил, что в рамках взаимодействия будут реализовываться летние программы отдыха детей по патриотическому воспитанию: «Мы включаем в содержание программ ежедневную работу с детьми, ветеранов, членов организации ветеранов. Таким образом, у них появляется возможность интенсивного взаимодействия. Это не просто участие в каком-то мероприятии в качестве жюри, а непосредственное проведение бесед, встреч и так далее».
«Спасибо вам за работу и прошу не уходить с этой темы, потому что объект этой деятельности очень важен», - обратилась к Максиму Смехову глава региона.
Особо глава региона отметила вклад в развитие гражданско-патриотического воспитания югоран ушедших из жизни председателя совета окружного отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» Виктора Заболотского и почетного гражданина Югры Рудольфа Кацена. Участники заседания почтили их память минутой молчания.