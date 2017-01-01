В Югре появился новый памятник природы регионального значения «Дальний Нырис»

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В Югре появился новый памятник природы регионального значения «Дальний Нырис»

Документы по созданию нового памятника природы регионального значения «Дальний Нырис» утвердили сегодня на заседании окружного правительства, прошедшего под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой.

Отметим, в автономном округе на сегодняшний день существует 24 особо охраняемые природные территории федерального и регионального значения.

«Тематический год – повод расширить эту охранную зону, обезопасить ряд знаковых природных комплексов Югры. «Дальний Нырис» - это уникальный природный ландшафт, занятый девственными кедровыми лесами, служащий домом для краснокнижных животных и растений. По его территории мигрируют лоси, которые также нуждаются в защите от негативного антропогенного воздействия. Новый природный парк будет открыт для эколого-просветительской и научно-исследовательской деятельности», - сказала Наталья Комарова.

Директор окружного департамента недропользования и природных ресурсов Сергей Филатов отметил, что памятник природы регионального значения «Дальний Нырис» расположен в Нефтеюганском районе: «Площадь нового памятника составляет 1800 гектаров. Кроме того, вокруг него будет создана особо охраняемая природная зона, которая позволит сохранить природный комплекс: кедровники, эталонные леса, где самому старому дереву уже 300 лет, а диаметр его ствола около метра. Вместе территория парка и охраняемой зоны составит 6 тысяч гектаров».

Заместитель председателя общественного совета при департаменте недропользования и природных ресурсов Андрей Назаренко подчеркнул, что возможность одновременного проведения эколого-просветительской работы, экологического туризма и научно-исследовательской работы по всему комплексу очень важна.

«Территория разделяется на две зоны: особо охраняемая и рекреационная. Таким образом разрешается проведение технических мероприятий, научно-исследовательских работ, экологически-просветительская деятельность. Помимо этого, мы должны заниматься образовательной деятельностью в части экологической культуры, по максимуму привлекая школьников и студентов к различным исследованиям, научным экспедициям, чтобы они писали работы, курсовые, дипломные, и так далее. Таким образом, мы сможем воспитать настоящих профессионалов, душой болеющих за свое дело», - пояснил общественник.

Наталья Комарова в свою очередь добавила: Образовательные программы подобного рода существуют, остается только применить их на практике. Поздравляю всех югорчан с открытием нового памятника природы в автономном округе «Дальний Нырис».

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