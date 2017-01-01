В Югре появился новый памятник природы регионального значения «Дальний Нырис»

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Документы по созданию нового памятника природы регионального значения «Дальний Нырис» утвердили сегодня на заседании окружного правительства, прошедшего под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой.
Отметим, в автономном округе на сегодняшний день существует 24 особо охраняемые природные территории федерального и регионального значения.
«Тематический год – повод расширить эту охранную зону, обезопасить ряд знаковых природных комплексов Югры. «Дальний Нырис» - это уникальный природный ландшафт, занятый девственными кедровыми лесами, служащий домом для краснокнижных животных и растений. По его территории мигрируют лоси, которые также нуждаются в защите от негативного антропогенного воздействия. Новый природный парк будет открыт для эколого-просветительской и научно-исследовательской деятельности», - сказала Наталья Комарова.
Директор окружного департамента недропользования и природных ресурсов Сергей Филатов отметил, что памятник природы регионального значения «Дальний Нырис» расположен в Нефтеюганском районе: «Площадь нового памятника составляет 1800 гектаров. Кроме того, вокруг него будет создана особо охраняемая природная зона, которая позволит сохранить природный комплекс: кедровники, эталонные леса, где самому старому дереву уже 300 лет, а диаметр его ствола около метра. Вместе территория парка и охраняемой зоны составит 6 тысяч гектаров».
Заместитель председателя общественного совета при департаменте недропользования и природных ресурсов Андрей Назаренко подчеркнул, что возможность одновременного проведения эколого-просветительской работы, экологического туризма и научно-исследовательской работы по всему комплексу очень важна.
«Территория разделяется на две зоны: особо охраняемая и рекреационная. Таким образом разрешается проведение технических мероприятий, научно-исследовательских работ, экологически-просветительская деятельность. Помимо этого, мы должны заниматься образовательной деятельностью в части экологической культуры, по максимуму привлекая школьников и студентов к различным исследованиям, научным экспедициям, чтобы они писали работы, курсовые, дипломные, и так далее. Таким образом, мы сможем воспитать настоящих профессионалов, душой болеющих за свое дело», - пояснил общественник.
Наталья Комарова в свою очередь добавила: Образовательные программы подобного рода существуют, остается только применить их на практике. Поздравляю всех югорчан с открытием нового памятника природы в автономном округе «Дальний Нырис».