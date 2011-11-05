Роль здравоохранения в снижении смертности от ДТП обсудили в Югре

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Руководители медицинских организаций, заместители руководителей, руководители структурных подразделений, ответственных за оказание скорой медицинской помощи обсудили вопросы по снижению смертности от дорожно-транспортных происшествий в Югре. Обсуждение прошло в формате круглого стола, который состоялся на расширенном заседании коллегии Депздрава Югры.
В ходе мероприятия специалисты отметили, что для службы скорой медицинской помощи (СМП) необходимо добиться показателей по времени выезда бригад СМП на место ДТП. Напомним, что временной норматив, установленный для бригад СМП в 2016 году, составил 20 минут.
По словам заместителя главного врача по медицинской части Вадима Симонова, некоторые муниципалитеты округа все еще отстают от нужных показателей: «Сегодня за круглым столом мы рассмотрим вопросы, связанные с нормативом выезда машин скорой медицинской помощи к месту ДТП. В частности, озвучим проблемы связанные с износом служебного транспорта, а также оказание медицинской помощи за пределами муниципалитетов».
Отметим, что в Югре обновление автопарка машин скорой медицинской помощи проходит ежегодно. Помимо этого, специалисты рассказали о необходимости создания специальных трассовых пунктов в некоторых муниципалитетах округа, а также развитие санитарной авиации при межмуниципальных центрах на территориях с низкой плотностью населения и ограниченной транспортной доступностью.