Врачи-педиатры обсуждают вопросы организации медицинской помощи детям

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Врачи-педиатры обсуждают вопросы организации медицинской помощи детям

В Ханты-Мансийске состоялось расширенное заседание коллегии Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по итогам деятельности системы здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2016 год и перспективам дальнейшего развития.

В период проведения итоговой коллегии Депздрава Югры в работе «круглых столов» приняли участие руководители структурных подразделений Окружной клинической больницы.

На базе Окружной клинической больницы врачи-педиатры обсудили вопросы организации медицинской помощи детям на территории Ханты – Мансийского автономного округа – Югры. В частности, рассмотрели  такие вопросы как: контроль качества оказания медицинской помощи детям, обеспечение детей в возрасте до трех лет бесплатными молочными продуктами питания, профилактика суицидов среди несовершеннолетних.

На еще одной площадке окружной клиники прошло рабочее совещание по дальнейшему совершенствованию развития онкологической службы в автономном округе. В мероприятии приняли участие врачи-онкологи из Нижневартовска, Сургута, Нягани, Покачей, Мегиона и других населённых пунктов Югры. С докладом перед участниками встречи выступил заведующий онкологическим центром Евгений Билан.

В течение дня на других площадках столицы с докладами выступят главный врач Окружной клинической больницы Елена Кутефа и заведующий хирургическим отделением № 1 Дмитрий Кислицин. Они представят вниманию коллег доклад на тему «Состояние и перспективы развития специализированной хирургической помощи в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре».

Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных и недоношенных детей Игорь Колмаков рассказал о показателях младенческой смертности в западной части автономного округа.

Заведующая неврологическим отделением Людмила Анищенко выступила с докладом на тему соблюдения порядка оказания помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения.

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