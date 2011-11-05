Врачи-педиатры обсуждают вопросы организации медицинской помощи детям

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В Ханты-Мансийске состоялось расширенное заседание коллегии Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по итогам деятельности системы здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2016 год и перспективам дальнейшего развития.
В период проведения итоговой коллегии Депздрава Югры в работе «круглых столов» приняли участие руководители структурных подразделений Окружной клинической больницы.
На базе Окружной клинической больницы врачи-педиатры обсудили вопросы организации медицинской помощи детям на территории Ханты – Мансийского автономного округа – Югры. В частности, рассмотрели такие вопросы как: контроль качества оказания медицинской помощи детям, обеспечение детей в возрасте до трех лет бесплатными молочными продуктами питания, профилактика суицидов среди несовершеннолетних.
На еще одной площадке окружной клиники прошло рабочее совещание по дальнейшему совершенствованию развития онкологической службы в автономном округе. В мероприятии приняли участие врачи-онкологи из Нижневартовска, Сургута, Нягани, Покачей, Мегиона и других населённых пунктов Югры. С докладом перед участниками встречи выступил заведующий онкологическим центром Евгений Билан.
В течение дня на других площадках столицы с докладами выступят главный врач Окружной клинической больницы Елена Кутефа и заведующий хирургическим отделением № 1 Дмитрий Кислицин. Они представят вниманию коллег доклад на тему «Состояние и перспективы развития специализированной хирургической помощи в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре».
Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных и недоношенных детей Игорь Колмаков рассказал о показателях младенческой смертности в западной части автономного округа.
Заведующая неврологическим отделением Людмила Анищенко выступила с докладом на тему соблюдения порядка оказания помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения.