С 23 по 26 марта 2017 года в Ханты-Мансийске состоится XVII выставка-ярмарка «Югорский рыбный фестиваль».

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«Югорский рыбный фестиваль» в семнадцатый раз соберет в Ханты-Мансийске на площадке КВЦ «Югра-Экспо» более 5000 болельщиков и любителей спорта.
Это масштабное праздничное событие для всех жителей Югры, спортивных болельщиков и туристов – место отдыха, развлечений, встреч с друзьями и выгодных покупок.
Фестиваль представляет достижения отечественных и зарубежных производителей продуктов питания и напитков - это широкий ассортимент готовой и охлажденной, копченой, деликатесной рыбы, морепродуктов и икры, мясной и колбасной продукции, а также восточные сладости, различные напитки и многое другое. Как и всегда, продукция на выставке-ярмарке самого высокого качества и доставляется напрямую от производителей.
«Югорский рыбный фестиваль – это не только гастрономический праздник, но и разнообразные развлечения для детей и взрослых. Для спортивных болельщиков на территории выставки-ярмарки будут работать оборудованные спорт-бары с трансляцией соревнований и лучшими матчами любимых команд. Всех посетителей ждет культурно-развлекательная программа, выступления творческих коллективов, уникальная интерактивная зона, аттракцион виртуальная реальность, лазертаг, спортивные состязания, конкурсы и розыгрыши призов. Специально для юных гостей фестиваля будет работать творческая и спортивно-игровая площадка.
Каждый год «Югорский рыбный фестиваль» собирает более 30 экспонентов и содействует межрегиональному и международному сотрудничеству производителей продовольственных товаров, продукции и изделий народных промыслов и ремесел, и является одним из средств организации культурно-массового досуга жителей, гостей г. Ханты-Мансийска.
На фестивале будут работать несколько различных зон:
• Спорт-бар. Специально оборудованные места для любителей спорта и отдыха. Здесь у гостей фестиваля будет возможность попробовать напитки и блюда, посмотреть трансляции лучших спортивных состязаний.
• Комната «Виртуальная Реальность». Каждый желающий сможет попробовать испытать на себе невероятные ощущения от погружения в виртуальную реальность. С помощью современного VR оборудования вы сможете оказаться на необитаемом острове или даже в космосе.
• Батуты и аттракционы. Для детей и взрослых будет работать батутная площадка, аэрохоккей, игровая зона «рыбалка» и многое другое.
• Интерактивная площадка центра музыкального и художественного развития. Разбудите свой музыкальный талант на интерактивной площадке центра музыкального развития. Для вас музыкальные викторины и импровизации.
• Творческая интерактивная зона студии макияжа и боди-арта. Наших аленьких гостей фестиваля ждет бесплатный аквагрим.
• Информационно-туристический киоск. С его помощью жители и гости столицы округа смогут получить полезную информацию о достопримечательностях, туристических экскурсиях и маршрутах.
• Площадка «Лазертаг» - увлекательная тактическая игра, основанная на современных технологиях, не оставит равнодушными детей и взрослых.
• Кинозал «Магия спорта». Помимо традиционных трансляций спортивных соревнований, в рамках фестиваля, все гости совершенно бесплатно смогут посетить тематические кинопоказы.
Скучать на «Югорском рыбном фестивале» точно не придется! КВЦ «Югра-Экспо» приглашает всех, кто хочет прекрасно провести время в кругу семьи и компании друзей!
Выставка-ярмарка «Югорский рыбный фестиваль» пройдет с 23 по 26 марта в КВЦ «Югра-Экспо», г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 19. Время работы с 10 до 21:00.
На «Югорский рыбный фестиваль 2017» вход свободный.