С 23 по 26 марта 2017 года в Ханты-Мансийске состоится XVII выставка-ярмарка «Югорский рыбный фестиваль».

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С 23 по 26 марта 2017 года в Ханты-Мансийске состоится XVII выставка-ярмарка «Югорский рыбный фестиваль».

«Югорский рыбный фестиваль»  в семнадцатый раз соберет в Ханты-Мансийске на площадке КВЦ «Югра-Экспо» более 5000 болельщиков и любителей спорта.

Это масштабное праздничное событие для всех жителей Югры, спортивных болельщиков и туристов – место отдыха, развлечений, встреч с друзьями и выгодных покупок.

Фестиваль представляет достижения отечественных и зарубежных производителей продуктов питания и напитков -  это широкий ассортимент готовой и охлажденной, копченой, деликатесной рыбы, морепродуктов и икры, мясной и колбасной продукции, а также восточные сладости, различные напитки и многое другое. Как и всегда, продукция на выставке-ярмарке самого высокого качества и доставляется напрямую от производителей.

«Югорский рыбный фестиваль – это не только гастрономический праздник, но и разнообразные развлечения для детей и взрослых.  Для спортивных болельщиков  на территории выставки-ярмарки будут работать  оборудованные спорт-бары с трансляцией соревнований и лучшими матчами любимых команд. Всех посетителей ждет культурно-развлекательная программа, выступления творческих коллективов, уникальная интерактивная зона, аттракцион виртуальная реальность, лазертаг, спортивные состязания, конкурсы и розыгрыши призов. Специально для юных гостей фестиваля будет работать творческая и  спортивно-игровая площадка.

Каждый год «Югорский рыбный фестиваль» собирает более 30 экспонентов и содействует межрегиональному и международному сотрудничеству производителей продовольственных товаров, продукции и изделий народных промыслов и ремесел, и является одним из средств организации культурно-массового досуга жителей, гостей г. Ханты-Мансийска.

На фестивале будут работать несколько различных зон:

•          Спорт-бар. Специально оборудованные места для любителей спорта и отдыха. Здесь у гостей фестиваля будет возможность попробовать напитки и блюда, посмотреть трансляции лучших спортивных состязаний.

•          Комната «Виртуальная Реальность». Каждый желающий сможет попробовать испытать на себе невероятные ощущения от погружения в виртуальную реальность. С помощью современного VR оборудования вы сможете оказаться на необитаемом острове или даже в космосе.

•          Батуты и аттракционы. Для детей и взрослых будет работать батутная площадка, аэрохоккей, игровая зона «рыбалка» и многое другое.

•          Интерактивная площадка центра музыкального и художественного развития. Разбудите свой музыкальный талант  на  интерактивной площадке центра музыкального развития.  Для вас музыкальные викторины и импровизации.

•          Творческая интерактивная зона студии макияжа и боди-арта. Наших аленьких гостей фестиваля ждет бесплатный аквагрим.

•          Информационно-туристический киоск. С его помощью жители и гости столицы округа смогут получить полезную информацию о достопримечательностях, туристических экскурсиях и маршрутах.

•          Площадка «Лазертаг» - увлекательная тактическая игра, основанная на современных технологиях, не оставит равнодушными детей и взрослых.

•          Кинозал «Магия спорта». Помимо традиционных трансляций спортивных соревнований, в рамках фестиваля, все гости совершенно бесплатно смогут посетить тематические кинопоказы.

Скучать на «Югорском рыбном фестивале» точно не придется! КВЦ «Югра-Экспо» приглашает всех, кто хочет прекрасно провести время в кругу семьи и компании друзей!

Выставка-ярмарка «Югорский рыбный фестиваль»  пройдет с 23 по 26 марта в КВЦ «Югра-Экспо», г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 19. Время работы с 10 до 21:00.

На «Югорский рыбный фестиваль 2017» вход свободный.

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