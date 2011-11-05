Приближается праздник «Вороний день»

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Приближается праздник «Вороний день»

Меньше месяца осталось до традиционного фольклорного праздника коренных малочисленных народов Севера «Вороний день».

Основные события праздничной программы праздника, обещающей стать яркой и насыщенной, пройдут 8 апреля.

Вороний день – ежегодный весенний праздник ханты и манси, символизирующий приход весны.

В этом году местом проведения мероприятий станет территория гостиничного комплекса «Югорская долина».

Перед жителями и гостями Ханты-Мансийска выступят творческие коллективы, солисты-исполнители, представляющие различные виды и жанры обско-угорской культуры, а также мастера декоративно-прикладного искусства со всего автономного округа.

В программе праздниказапланировано выступление гостей из города Екатеринбурга – группы электронного шаманского рока H-Ural (Хурал).

H-Ural – это первый ансамбль, соединивший воедино музыку народов тайги, рок и современную электронику. В саунде группы есть элементы хантыйского и мансийского фолка, хард-рока, гранжа, хип-хопа, хауса, драм-н-бейса и фанка.

H-Ural использует как народные инструменты (варган, шаманский бубен), традиционный рок-арсенал (гитары, бас, тамбурин, синтезатор, ударные), так и достижения электронной музыки. Группа исполняет песни на хантыйском, мансийском, русском, английском и немецком языках.

Также в эти дни 8-9 апреля на территории гостиничного комплекса «Югорская долина»все желающие смогут посетить выставку традиционного искусства коренных малочисленных народов Севера, которая состоится в рамках V Съезда Союза мастеров традиционных промыслов коренных народов Югры.

Организаторы праздника «Вороний день» – Департамент культуры автономного округа, автономное учреждение ХМАО-Югры «Окружной Дом народного творчества».

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