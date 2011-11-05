Контрольные органы получат доступ к автоматизированным информационным системам финансовых органов муниципалитетов

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В ходе заседания постоянной комиссии Совета по развитию местного самоуправления, прошедшего под председательством губернатора округа Натальи Комаровой, рассмотрены результаты работы контрольно-счетных органов муниципальных образований по итогам 2016 года.
Глава региона отметила, что в прошлом году муниципалитеты сократили дефицит бюджетов в 7,5 раз. «Хороший показатель, - дала оценку Наталья Комарова. – Полагаю, это стало возможным в условиях повышения эффективности политики муниципалитетов по развитию налоговой базы с одной стороны, с другой – бюджетных вложений, грамотного мониторинга финансовых потоков контрольно-счетными органами».
По материалам контрольно-счетных органов, в 2016 году через такое контрольное сито прошли 98,2 миллиарда рублей. В результате устранено финансовых нарушений на сумму 936 миллионов рублей.
По мнению губернатора, немаловажным является освещение в средствах массовой информации деятельности контрольно-счетных органов: «Как совершенно справедливо заметил Президент России Владимир Путин: «борьба с коррупцией – это не шоу», однако контрольная работа не должна вестись в информационном вакууме. Общество должно знать о тех мерах, которые применяются для повышения бюджетной эффективности и в отношении тех должностных лиц, которые не справились с этой задачей. Должна быть эта информация выверенной, взвешенной профессионально подготовленной».
В завершении участники заседания обсудили меры по повышению эффективности контрольных органов. Принято решение о предоставлении последним постоянного доступа к автоматизированным информационным системам финансовых органов муниципальных образований.
«Подключение к указанным системам позволит обеспечить доступ к актуальной информации об исполнении бюджетов муниципальных образований без направления запросов и посещения объектов проверки для изучения финансовой документации на бумажных носителях, их копирования, что в значительной степени повлияет на сроки проведения проверок, соответственно результативность и количество проведенных мероприятий», - отметила председатель Контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района Жанна Гартман.
«Мы готовы предоставлять информацию в полном объеме», - сказал глава города Югорск, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Югры Раис Салахов.
«В настоящее время создаются все условия для того, чтобы бюджет любого уровня был максимально доступен для каждого гражданина. Поэтому чем быстрее мы создадим культуру формирования такой базы данных, ее использования, тем более эффективнее будем», - резюмировала губернатор Наталья Комарова.