В 2017 году некоммерческим организациям будут переданы 4 услуги в сфере здравоохранения

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В Ханты-Мансийске под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой состоялось заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства, на котором обсуждались вопросы, связанные с развитием социального предпринимательства.
Первым вопросом повестки мероприятия стало развитие негосударственного сектора услуг в сфере здравоохранения.
«Работа в сфере оказания медицинских услуг интересна социальному бизнесу и социально-ориентированным НКО в том числе потому, что у нас в округе применяются добавочные региональные коэффициенты к тарифам на оказание медицинской помощи. В этом году некоммерческим организациям будут переданы 4 общественно полезные услуги в сфере здравоохранения на сумму около 318 миллионов рублей. Пока это только вспомогательные виды помощи, в основном связанные с профилактикой», - отметила Наталья Комарова.
По словам директора департамента здравоохранения Югры Алексея Добровольского, к таким услугам относятся работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формирование здорового образа жизни; профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных препаратов; организация проведения консультативных, методических, профилактических и противоэпидемических мероприятий по распространению ВИЧ инфекции; паллиативная медицинская помощь.
«В 2018 году количество передаваемых услуг увеличится до 7. В перечень добавятся еще 3, включая медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение детей с ограниченными возможностями здоровья», - подчеркнул Алексей Добровольский.
В ходе совещания представители медицинского предпринимательского сообщества выступили с инициативой создания единой информационной базы между частной и городской клиникой на базе учреждений здравоохранения Нягани.
«В Нягани частная клиника, окружная больница и городская поликлиника сейчас функционируют на программе МИС «Югра». Технически, развернуть их в одну общую сеть не представляет трудностей. Это можно сделать быстро и в режиме реального времени контролировать, насколько своевременно оказываются медицинские услуги, нет ли их дублирования, обмениваться данными», - пояснил частный предприниматель из Нягани Ренат Измайлов.
Наталья Комарова поддержала идею и отметила, что между различными сегментами системы здравоохранения не должно быть границ. «Надо опробовать этот проект, совершить его технологическую обкатку, после чего рассмотреть возможность дальнейшего масштабирования», - сказала глава региона.
В рамках заседания также был поднят вопрос эффективности мер имущественной поддержки социального предпринимательства в целом.
«Такая поддержка, наряду с финансовой и консультативной, оказывает значительное влияние на темпы развития социального предпринимательства в округе. По мнению социальных предпринимателей, одним из основных препятствий на пути реализации их проектов является отсутствие подходящих помещений, высокие арендные ставки, недостаточность информации по вопросам имущественной поддержки в муниципалитетах», - сказала Наталья Комарова.
Глава региона нацелила муниципалитеты на необходимость актуализации перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи негосударственным поставщикам социальных услуг.
«Всем должно быть ясно, почему и на каких условиях предоставляется тот или иной объект, что из этого процесса исключены коррупционные риски. Кстати, сами условия аренды должны быть просчитаны исходя из возможностей социального предпринимательства, так как аренда, как правило, занимает большую часть их расходов. Все это сказывается на качестве и цене предоставления социальных услуг. Здесь должен быть выработан устойчивый баланс между экономикой и возможностью удовлетворения социальных нужд», - резюмировала Наталья Комарова.