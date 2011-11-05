Югра готовится к паводку

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Губернатор округа Наталья Комарова провела заседание постоянной комиссии Совета по развитию местного самоуправления. Участники обсудили подготовку к паводку и результаты работы контрольно-счетных органов муниципальных образований.
Было отмечено, что в зоне риска подтопления находятся населенные пункты в 12 муниципалитетах Югры. Как и в прошлом году для эвакуации населения подготовлено 45 пунктов временного размещения вместимостью 7709 человек. Работа по созданию финансовых и материальных резервов ведется во всех муниципалитетах округа: по финансовым средствам суммарный резерв составляет 140 млн рублей, а по материальным ресурсам – 127 миллионов. Сформирована и оснащена достаточная группировка сил быстрого реагирования, в которую входит 10,5 тысяч специалистов и 1,7 тысяч единиц техники.
Вместе с этим, по мнению участников заседания, необходимо бороться не только с возможными последствиями, а прежде всего – минимизировать риски предстоящего половодья. Для этого в муниципалитетах разработаны и утверждены планы проведения противопаводковых мероприятий.
Они предусматривают проверку водозащитных дамб, их реконструкцию и текущий ремонт, формирование достаточного аварийного запаса грунта, который позволит закрыть потенциальные бреши в случае усиления паводка, нарушения целостности дамб и многое другое.
Глава региона акцентировала внимание на проблемах, существующих в ряде населенных пунктов, с территориальной автоматизированной системой централизованного оповещения (ТАСЦО). «В таких случаях безусловно должны быть созданы альтернативы и о возможных рисках должны быть своевременно оповещены», - нацелила коллег Наталья Комарова.