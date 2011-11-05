Эксперты ООН высоко оценили опыт Югры по сохранению и развитию коренных народов

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20 марта в Ханты-Мансийске состоялась рабочая встреча губернатора Югры Натальи Комаровой с членами Экспертного механизма по правам коренных народов при Совете ООН по правам человека.
«Мы благодарны за выбор нашего округа для проведения выездного межсессионного заседания Экспертного механизма. Мы сотрудничаем с Организацией Объединенных наций и ее специализированными учреждениями, например, с ЮНЕСКО», - подчеркнула глава региона, -Самобытная духовная и социально-культурная основа формирует стержень развития региона. Начиная от основного закона, в первых же статьях которого говорится о защите прав коренных народов, и символики нашего округа, выполненной в национальном художественном стиле, до нормативно правовых актов, регулирующих вопросы жизнедеятельности коренных народов. Специальная нормативная правовая база в Югре включает в себя более 700 документов, в том числе «именные» законы, ориентированные исключительно на коренные народы».
Наталья Комарова обозначила основные направления по сохранению и развитию коренных малочисленных народов Севера в Югре: «Первое - содействие развитию экономики традиционных форм хозяйствования коренных народов, позволяющей сохранять их этнокультурную идентичность. Примерно четверть площади (24,8%) нашего округа отведена под территории традиционного природопользования».
Глава региона добавила, что за последние 10 лет число представителей коренных народов, ведущих традиционный образ жизни на территориях традиционного природопользования, выросло с 2,5 до 4,5 тысяч человек: «Уникальная природная среда позволяет развивать новые направления экономической деятельности коренных народов. Например, сейчас в Югре все большую популярность приобретает так называемый этнографический, экологический туризм. С одной стороны, он формирует дополнительный источник прибыли для общин коренных народов, с другой – позволяет им сохранять свои традиции и образ жизни».
Вторым важным направлением в сохранении и развитии коренных народов, по словам губернатора Югры, является повышение уровня и качества их жизни: «Эта деятельность проходит у нас по нескольким направлениям, - сказала она. – Очень актуальна проблема - обеспеченность жильем, которая в регионе является приоритетной для коренных народов. Оказание медицинской помощи – создание учреждений здравоохранения в местах проживания коренных народов, работа выездных специально оборудованных медицинских бригад. В экстренных ситуациях работает санитарная авиация».
Меры социальной поддержки коренных народов включают выплаты материальной помощи малообеспеченным семьям, единовременное пособие при рождении ребенка, чествование трудовых династий, старейшин и юбиляров.
Сохранение и развитие самобытной культуры, языка и промыслов коренных народов стало третьим направлением, обозначенным губернатором Югры. По ее словам, для этого в округе реализуется комплекс мер, связанный с преподаванием на родном языке, развитием национальных средств массовой информации, поддержкой многоязычия в киберпространстве: «Несмотря на огромный географический разброс мест проживания коренных народов, места их традиционного проживания обеспечены доступом в сеть Интернет на 80%».
Наталья Комарова также подчеркнула, что Югра – первый регион России, в котором был создан институт представительства коренных народов в законодательном органе – Ассамблея представителей коренных малочисленных народов Севера.
«Очевидно, что никто не позаботится о создании механизмов сохранения самобытной культуры лучше, чем ее носители. Поэтому в Югре уделяется повышенное внимание политическому представительству коренных народов. В прошлом году в структуре исполнительной власти при правительстве Югры образован Совет представителей коренных малочисленных народов Севера», - пояснила глава региона.
С презентацией «О мерах поддержки коренных малочисленных народов Севера в Югре» выступил директор департамента внутренней политики округа Александр Скурихин. Он наглядно представил социально-экономические характеристики региона в сфере развития народов ханты, манси, ненцев.
«По предварительным данным на территории автономного округа проживает более 33 тысяч представителей коренных малочисленных народов Севера. В Югре создано 475 территорий традиционного природопользования», - отметил Александр Скурихин.
Председатель Экспертного механизма по правам коренных народов, эксперт от Африки Альберт Баруме, в свою очередь, поблагодарил Югру за гостеприимный прием: «Нам создали все необходимые условия для работы, мы благодарны за это. Был целый ряд очень поучительных и познавательных моментов для меня во время этого визита – это и акцент, который делается правительством Югры на важность культуры и языка, политической представленности коренных народов, а также усилия по сохранению культур коренных народов и доступа к государственным услугам».
Альберт Баруме пояснил, что основной задачей Экспертного механизма является консультация по правам коренных народов, а также тиражирование лучших практик: «Не так давно Совет ООН попросил нас выполнить еще одну важную задачу - поспособствовать диалогу между государством и коренными народами. Презентация вашего опыта – предварение того, что мы будем делать. Есть еще много стран, которые нуждаются в укреплении партнерства между государством и коренными народами. Мы приглашаем вас поделиться своим опытом на наших площадках», - обратился к губернатору Югры Альберт Баруме.
Председатель Экспертного механизма добавил, что из Югры их делегация уедет уже с конкретными методами налаживания партнерства между государством и коренными народами: «Каждый раз, когда мы будем смотреть на наши документы, мы будем помнить о вашем чудесном городе, поскольку именно здесь мы их разработали».
«Мы увидели, что вы серьезно работаете над защитой и уважением прав коренных народов. У вас есть много наработок, которыми вы можете поделиться с миром. Процесс примирения государства с коренными народами - это одна из важнейших вещей, которые происходят сегодня в мире. Нужно помнить, что такие права не подарок от государства или промышленной компании, а права коренных народов, как граждан своей страны. Мы увидели, что в Югре есть много форм признания их прав - такое проявление политической воли является примером для других стран», - поделилась член Экспертного механизма по правам коренных народов от стран Центральной и Южной Америки и Карибского бассейна Эрика Ямада.
Еще один член Экспертного механизма по правам коренных народов от Азии (Республика Филиппины) Эдтами Пинаяо Мансаяган подчеркнул, что на него большое впечатление произвели программы по сохранению и развитию коренных народов, которые реализуются в Югре: «То, что я увидел здесь, вызывает уважение и желание повторить этот пример того, как налаживать отношения между государством и коренными народами».
По словам члена Экспертного механизма по правам коренных народов от Центральной и Восточной Европы, РФ, Центральной Азии и Закавказья Алексея Цыкарева, Югра не в первый раз упоминается в работе Экспертного механизма: «Мы провели исследование по доступу коренных народов к процессу принятия решений. Как одна из показательных практик в этой области отмечено наличие ассамблеи в составе Думы Югры. Это определенно та практика, которая достойна упоминания и тиражирования».
«Приятно, что мы принимаем таких высоких гостей. Когда мы начинали создавать свои законопроекты, мы активно использовали международный опыт, в частности Канады и Рио-де-Жанейро, представители которых выступали на встрече. Сегодня они приезжают к нам, чтобы изучить и использовать уже наш опыт по защите прав и созданию правового пространства коренных народов», - отметил председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера в составе Думы Югры Еремей Айпин.
В завершение встречи Наталья Комарова акцентировала внимание на том, что сохранение коренных народов и их развитие - сложная цель, на достижение которой необходимо будет затратить не одну жизнь и поколение. «Мы готовы сотрудничать с Экспертным механизмом по всему спектру вопросов, предоставить всю необходимую информацию для подготовки исследований и докладов, заседания следующей ежегодной сессии. Мы гордимся тем, что появилась историческая возможность закрепиться в документах ООН со ссылкой, что методология успешного партнерства государства и коренных народов родилась в Югре. Желаю не уставать на этом пути, который становится фундаментом для будущих поколений», - обратилась к представителям Экспертного механизма Наталья Комарова.