Литературная гостиная «Шесталовы… Отец и сын!»

  • Русский
Литературная гостиная «Шесталовы… Отец и сын!»
Юван с отцом и двоюродным братом. Ленинград 1981гЮван с отцом и двоюродным братом. Ленинград 1981г
Юван с отцом и двоюродным братом. Ленинград 1981г

22 июня 2017 года исполняется 80 лет Ивану (Ювану) Шесталову. (22.06.1937 г. – 05.11.2011 г.) – первому профессиональному мансийскому писателю, основоположнику мансийской литературы.

        Комплекс мероприятий, направленных на изучение, сохранение и популяризацию его творческого наследия; на пропаганду чтения, расширения читательского кругозора у подрастающего поколения открывает литературная гостиная «Шесталовы…Отец и сын», которая состоится 24 марта 2017 года в 15.00 в Мемориальном кабинете – музее Ювана Шесталова , посвященная отцу и сыну Николаю Тимофеевичу и Ивану (Ювану) Шесталовым.

      От дедов и прадедов идет мечта о гармонии между природой кормилицей и человеком, мечта о проведении будущего. Судьба отца и судьба сына связаны священным амулетом, образом говорящего духа – летящего Лебедя…

Дума о завтрашнем дне манси у Солвала (отца) и его сына одна и та же.  

      Отец – Николай Тимофеевич, манси по национальности был известен, как «Солвал ойка» - соленый мужчина, хлебнувший много горя мужчина. Проигранный дедом в карты русскому купцу. От мальчишки на побегушках у купца до председателя колхоза – таков путь, пройденный отцом Ювана Шесталова. У каждого человека своя собственная песня – сюжет.

      Главной темой всего творчества поэта является человек и его душа. Как истинный писатель – лирик он раскрывает эту тему рассказывая о жизненном пути своего отца -  Николая Тимофеевича. Сказки и песни сопровождают Солвала (отца поэта) и Ювана на протяжении всей жизни.

       Юван пишет: «Этой сказкой…дышали, когда – то все народы…Я ею дышал еще вчера…» Любимым пожеланием отца и сына для всех «Торум ёт олэн!» - «Живи в гармонии с Богом, Природой, с самим собой!»

 

Уважаемые жители и гости города Ханты – Мансийска!

Приглашаем   Вас на литературную гостиную «Шесталовы…Отец и сын»

                                            24 марта 2017 года 15.00

по адресу: Тобольский тракт, 4, гостиничный комплекс

«Югорская долина», корпус «Президент», 2 этаж.       Справки по телефону: 315-718

Юван с отцом и двоюродным братом. Ленинград 1981гЮван с отцом и двоюродным братом. Ленинград 1981г
Юван с отцом и двоюродным братом. Ленинград 1981г
Юван с отцом и двоюродным братом. Ленинград 1981гЮван с отцом и двоюродным братом. Ленинград 1981г
Юван с отцом и двоюродным братом. Ленинград 1981г

Хӑнты ясӑң

Гл. редактор - Решетникова Р. Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. гл. редактора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

Лӯимā срипос

Гл. редактор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. гл. редактора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

Учредители

Учредитель
Дума, Правительство ХМАО - Югры

Издатель
Департамент общественных и внешних сязей ХМАО - Югры