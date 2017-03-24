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22 июня 2017 года исполняется 80 лет Ивану (Ювану) Шесталову. (22.06.1937 г. – 05.11.2011 г.) – первому профессиональному мансийскому писателю, основоположнику мансийской литературы.
Комплекс мероприятий, направленных на изучение, сохранение и популяризацию его творческого наследия; на пропаганду чтения, расширения читательского кругозора у подрастающего поколения открывает литературная гостиная «Шесталовы…Отец и сын», которая состоится 24 марта 2017 года в 15.00 в Мемориальном кабинете – музее Ювана Шесталова , посвященная отцу и сыну Николаю Тимофеевичу и Ивану (Ювану) Шесталовым.
От дедов и прадедов идет мечта о гармонии между природой кормилицей и человеком, мечта о проведении будущего. Судьба отца и судьба сына связаны священным амулетом, образом говорящего духа – летящего Лебедя…
Дума о завтрашнем дне манси у Солвала (отца) и его сына одна и та же.
Отец – Николай Тимофеевич, манси по национальности был известен, как «Солвал ойка» - соленый мужчина, хлебнувший много горя мужчина. Проигранный дедом в карты русскому купцу. От мальчишки на побегушках у купца до председателя колхоза – таков путь, пройденный отцом Ювана Шесталова. У каждого человека своя собственная песня – сюжет.
Главной темой всего творчества поэта является человек и его душа. Как истинный писатель – лирик он раскрывает эту тему рассказывая о жизненном пути своего отца - Николая Тимофеевича. Сказки и песни сопровождают Солвала (отца поэта) и Ювана на протяжении всей жизни.
Юван пишет: «Этой сказкой…дышали, когда – то все народы…Я ею дышал еще вчера…» Любимым пожеланием отца и сына для всех «Торум ёт олэн!» - «Живи в гармонии с Богом, Природой, с самим собой!»
Уважаемые жители и гости города Ханты – Мансийска!
Приглашаем Вас на литературную гостиную «Шесталовы…Отец и сын»
24 марта 2017 года 15.00
по адресу: Тобольский тракт, 4, гостиничный комплекс
«Югорская долина», корпус «Президент», 2 этаж. Справки по телефону: 315-718