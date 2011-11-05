24 марта в Окружном Доме народного творчества состоится концерт, посвящённый Дню работников культуры России

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24 марта в Окружном Доме народного творчества состоится концерт, посвящённый Дню работников культуры России

25 марта отмечается День работников культуры России – профессиональный праздник людей творческих профессий и деятелей искусства.

24 марта 2017 года в преддверии этого праздника в автономном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества» состоится концерт, в котором выступят участники любительских объединений и клубных формирований ОДНТ: Окружного центра казачьей культуры, Окружного центра культуры обско-угорских народов, Окружного центра татаро-башкирской культуры «Якташлар», Народный самодеятельный коллектив Хор русской песни «Покрова».

В фойе будет организована выставка национальных костюмов, предметов бытовой культуры народов Югры из фондов Окружного Дома народного творчества.

Место проведения концерта:

г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 10, 4 этаж, концертный зал.

Начало концерта – 16.00.

Вход свободный.

Информационная служба АУ «Окружной Дом народного творчества»

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