24 марта в Окружном Доме народного творчества состоится концерт, посвящённый Дню работников культуры России

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25 марта отмечается День работников культуры России – профессиональный праздник людей творческих профессий и деятелей искусства.
24 марта 2017 года в преддверии этого праздника в автономном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества» состоится концерт, в котором выступят участники любительских объединений и клубных формирований ОДНТ: Окружного центра казачьей культуры, Окружного центра культуры обско-угорских народов, Окружного центра татаро-башкирской культуры «Якташлар», Народный самодеятельный коллектив Хор русской песни «Покрова».
В фойе будет организована выставка национальных костюмов, предметов бытовой культуры народов Югры из фондов Окружного Дома народного творчества.
Место проведения концерта:
г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 10, 4 этаж, концертный зал.
Начало концерта – 16.00.
Вход свободный.
Информационная служба АУ «Окружной Дом народного творчества»